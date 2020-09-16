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توك شو

احذر.. البيع "انبوكس" يعرضك للحبس والتحويل لـ النيابة.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
البيع اون لاين
البيع اون لاين
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شيرين عادل
قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك واضح بشأن الإعلان عن مواصفات أى منتج بصفة عامة. 

وكشف  "فرج "، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، عن تحويل 20 شخصا للنيابة نظرا لقيامهم بخداع المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعى والبيع "أون لاين"  وإصرارهم على البيع  "انبوكس" بدلا من الإعلان بكل شفافية أمام الجميع. 

وأشار إلى أن العقوبة تكون مادية للمخالفين فى هذه الحالة أم فى حالة الإضرار بشكل مباشر للمستهلك ستكون العقوبة بالحبس. 

وأكد أن سعر البيع الأون لاين عبر صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لا بد أن يكون معلنا وشاملا.

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.


ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.
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