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أخبار العالم

على غرار مرفأ بيروت.. شاهد| حريق هائل يضرب ميناء أنكونا في إيطاليا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
قالت وسائل إعلام إيطالية، إن انفجارات وحريق هائل هز منطقة ميناء مدينة أنكونا الإيطالية، الواقعة شمال شرقي البلاد،  فجر اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تدمير مستودعات وشاحنات.

وتسببت ألسنة اللهب في خلق سحب ضخمة من الدخان على شكل عيش الغراب في المدينة الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي الإيطالي.

وأشعلت الانفجارات الحريق بعد منتصف الليل بقليل. وقالت خدمة الإطفاء على تويتر إن الحريق تمت السيطرة عليه صباح الأربعاء بعد تدخل 16 فريق إطفاء.

وكانت فرق الإطفاء قد هرعت إلى المكان بسرعة لإطفائه خوفا من انتشار الحريق الذي قد يصل إلى صهاريج النفط والغاز القريبة من المكان.

ولم يتضح بعد سبب الانفجارات.

ومن المرجح أن تكون المستودعات في المنطقة قد خزنت سوائل قابلة للاشتعال، وفقا لما ذكرته شبكة Rai News، التي قالت إن هناك شركة قريبة تنتج النيتروجين السائل، فضلًا عن محطة للطاقة ومصنع الميثان.

وبينما امتلأت رائحة الحريق أنكونا، عاصمة منطقة ماركي، قالت البلدية إنها "أمر بإغلاق جميع المدارس والجامعة والمتنزهات والمرافق الرياضية الغير مغطاة مؤقتًا كإجراء احترازي"، وبانتظار التحاليل الهواء المخبرية..

وأشار المتحدث باسم قوات الطوارئ في المنطقة أن الخسائر اقتصرت على الماديات ولا إصابات بين المواطنين.

ومن جهته، قال عمدة أنكونا إن الحريق الذي اندلع لن يكون لديه تدعيات بيئية على المنطقة وطالب المواطنين إغلاق النوافذ لأيام محدودة فقط.
على غرار مرفأ بيروت.. شاهد| حريق هائل يضرب ميناء أنكونا في إيطاليا
على غرار مرفأ بيروت.. شاهد| حريق هائل يضرب ميناء أنكونا في إيطاليا
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