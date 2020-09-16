شاهد.. هنا شيحة تشعل انستجرام بـ فيديو جديد

نشرت الفنانة هنا شيحة ، فيديو لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر - مشاء الله - منورة - عسوله
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تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي لـ 26 أكتوبر
يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.
وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر - مشاء الله - منورة - عسوله
اقرا ايضا :
تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي لـ 26 أكتوبر
يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.