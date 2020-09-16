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فن

شاهد.. هنا شيحة تشعل انستجرام بـ فيديو جديد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة هنا شيحة ، فيديو لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر - مشاء الله - منورة - عسوله

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يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.
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long hair don’t care ♠️

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