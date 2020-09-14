بإكسسورات لافتة.. هنا شيحة تشارك متابعيها صورة مع أولادها

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها صورة لها مع اولادها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وتألقت هنا شيحة
مرتدية توب باللون الرمادي اوف شولدرز ليبرز من أنوثتها، كما أنه أضفى عليها نوعا من الجمال والجاذبية.
كما تركت هنا شيحة
خصلات شعرها الذهبي منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة على تسريحة الويفي، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.
ولم تتكلف هنا شيحة
في وضع المكياج؛ حيث انها اكتفت بالظهور بملامح ناعمة وبسيطة.
واختارت هنا شيحة
بعض الأكسسورات البسيطة؛ حيث انها ارتدت بعض القلادات باللون الذهبي حول عنقها، مع قرطين ناعمين بنفس اللون.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..