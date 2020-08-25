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مرأة

بعد جلسة البرتقال.. إطلالات جريئة وضعت سمية الخشاب فى مرمى سهام النقد.. شاهد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:17 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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حياة عبد العزيز
خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة، حيث ظهرت في حمام السباحة، مع شرائح البرتقال،  بعدسة المصور حسين باشا.

وبعد نشرها على صفحتها الشخصية على مقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، تعرضت للإنتقادات حادة بسبب  جرأة وغموض جلسة التصوير.

وظهرت سمية الخشاب بأطلالة جريئة في حمام السباحة، مع خصلات الشعر المبلل بأنامل مصفف الشعر محمود عامر.

وأبرزت ملامحها بالمكياج المرتكز على الألوان الترابية، وفضلت اللون البرتقالي المائل للبني في الشفاه، مع استخدام البرتقالي الهادئ كآيشادو.

ومن فترة لأخرى تتعرض سمية الخشاب للإنتقاد بسبب ملابسها الجريئة بعض الشئ.

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وإليكم صور سمية الخشاب..
سمية الخشاب سمية الخشاب
سمية الخشاب سمية الخشاب
سمية الخشاب سمية الخشاب
سمية الخشاب سمية الخشاب
سمية الخشاب سمية الخشاب
سمية الخشاب سمية الخشاب
سمية الخشاب سمية الخشاب
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