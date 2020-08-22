AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة صباحية.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:09 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سمية الخشاب فى الصورة بإطلالة صباحية


اقرأ أيضًا:

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق

    
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سمية الخشاب تتألق بإطلالة ساحرة على انستجرام

بالزى المغربى..سمية الخشاب فى أحدث ظهور على إنستجرام

سمية الخشاب تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام ..شاهد

بإطلالة صباحية.. سمية الخشاب تبهر متابعيها على إنستجرام

سمية الخشاب تبهر متابعيها بأداء أغنية خليجية على إنستجرام.. شاهد

بإطلالة صباحية.. سمية الخشاب فى أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

تجديد حبس محمد وزيري بتهمة النصب على هيفاء وهبي لمدة 15 يوما

الرابطة الطبية تكشف عن الفئة العمرية الجديدة لمصابي كورونا حول العالم

وجه نصيحة لإسقاط الأهلي.. عبد اللطيف الدوماني: الزمالك لن يخسر القمة ١٢٠

أصبحت مسلمًا.. يوتيوبر شهير يعلن إسلامه بعد عامين من الشكوك

مروان محسن يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك

يهدد الاكتفاء الذاتي.. الفلاحين تكشف أضرار انخفاض أسعار الدواجن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جنازة في البيت الأبيض منذ اغتيال كينيدي.. ترامب يشيع شقيقه روبرت إلى مثواه الأخير | صور

بملابس كاجوال.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لن تصدق.. رئيس الهيئة: تحويل أتوبيس النقل العام للغاز الطبيعي يوفر 10 آلاف جنيه شهريا ..صور