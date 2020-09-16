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اقتصاد

"مياه أسيوط": نستبدل أي عداد عطلان بآخر جديد في نفس اليوم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:27 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تنفيذ خطة لاستبدال عدادات المياه المعطلة بعدادات جديدة، وذلك في نفس اليوم.

وأوضح رئيس الشركة، في بيان، الأربعاء، أنه على العميل الراغب في تغيير العداد المعطل الحضور لمركز خدمة العملاء بالمنطقة المتواجد بها، ومعه صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد أو المستفيد من الخدمة وإيصال سداد آخر فاتورة، وسيتم تغيير العداد المعطل في نفس اليوم.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، حرص الشركة على رفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء، وكذا تيسير الإجراءات في التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى تكليف موظفي الشركة بالتيسير على العملاء بجميع المناطق أثناء تغيير العدادات.
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