بمجرد وصوله الاستئناف.. حماية المستهلك يكشف طرق التعامل مع احتيال الشركات

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إنه لا يوجد ما يعرف بمماطلة أو عدم اعتراف الشركة بالنصب والاحتيال على المواطنين فى حالات البيع "اون لاين".





وكشف "فرج "، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن فى حالة مماطلة الشركات يتم استخراج أحكام بشأنها ودرجات للتقاضى فى حالة وصول الحكم للاستئناف يتم الإعلان عن اسم الشركة المذكورة لتحذير المواطنين من تحايل هذه الشركات.





ونصح القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، بالابتعاد عن الشراء من المواقع العالمية خاصة وأن الموضوع يدخل فى جمارك وضرائب بين دولتين وتتطلب شهورا لرجوع حقوق المستهلك.





وطالب بعدم الشراء من أى شركة تمارس الاحتيال ضد مستهلكيها كنوع من العقاب لهذه الشركات.





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