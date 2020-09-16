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توك شو

بمجرد وصوله الاستئناف.. حماية المستهلك يكشف طرق التعامل مع احتيال الشركات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:24 ص
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
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شيرين عادل
قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إنه لا يوجد ما يعرف بمماطلة أو عدم اعتراف الشركة بالنصب والاحتيال على المواطنين فى حالات البيع "اون لاين".

وكشف   "فرج "، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن فى حالة مماطلة الشركات يتم استخراج أحكام بشأنها ودرجات للتقاضى  فى حالة وصول الحكم للاستئناف يتم الإعلان عن اسم الشركة المذكورة لتحذير المواطنين من تحايل هذه الشركات.

ونصح القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، بالابتعاد عن الشراء من المواقع العالمية خاصة وأن الموضوع يدخل فى جمارك وضرائب بين دولتين وتتطلب شهورا لرجوع حقوق المستهلك. 

وطالب بعدم الشراء من أى شركة تمارس الاحتيال ضد مستهلكيها كنوع من العقاب لهذه الشركات.

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.
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