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ثقافة

حكايات من زمن فات.. سر إهانة نجيب الريحانى لـ فؤاد المهندس فى فرح شقيقته

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:33 ص
نجيب الريحانى - فؤاد
نجيب الريحانى - فؤاد المهندس
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طارق موسى

كثيرة هي الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التي غالبًا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.

 

ويسلط "صدى البلد" الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات"، على المواقف والكواليس التى أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

 

ومن بين هؤلاء الفنان الكبير فؤاد المهندس،  الذى  تحل اليوم الأربعاء الموافق  16 سبتمبر، ذكرى وفاته  التى توافق 16/09/2006، ونستعرض في هذا التقرير كواليس ضيق نجيب الريحانى منه وإهانته بجملة "روح فى داهية".


 حكايات من زمن فات.. كواليس الإطاحة بإسماعيل يس من عرش الكوميديا لصالح فؤاد المهندس


في حفل زفاف شقيقته صفية المهندس على الإذاعي المعروف بـ "بابا شارو" والذي كان صديقا للريحاني، ظل فؤاد المهندس يطارد الريحاني طوال الفرح، فشعر الريحاني بالضيق وقال له "يابني حرام عليك مش عارف اتنفس منك روح في داهية"، فقام بابا شارو من مقعد العرس من أجل أن يشرح للريحاني شغف هذا الشاب بالتمثيل.
وعندما التحق بكلية التجارة انضم لفريق التمثيل بالجامعة وشاهده الفنان الراحل نجيب الريحاني وأعجب به في مسرحية الدنيا على كف عفريت، فانضم لفرقته المسرحية لعله يحظى بأحد الأدوار إلا أنه لم يساعده كثيرًا، وبعد وفاته انضم لفرقة ساعة لقلبك منذ تأسيسها في مطلع الخمسينيات، وكانت هذه بدايته مع التمثيل.

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