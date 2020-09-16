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تعليم

صندوق تطوير التعليم : الإعلان عن 6 جامعات تكنولوجية جديدة خلال العام الجاري

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:33 ص
الدكتور أحمد حسني
الدكتور أحمد حسني الحيوي
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تتجه بشكل كبير خلال الفترة القادمة إلى زيادة الجامعات التكنولوجية.


وأضاف في البيان الصحفي الصادر صباح اليوم، أن الصندوق يعتزم زيادة عدد جامعاته التكنولوجية إلى 6 جامعات خلال العام الجاري، مؤكدًا أن بصمة الصندوق لن تكون فعالة في الجزء الخاص بالإنشاء، بقدر العمل على إنشاء شراكات مع دول أجنبية لتكون الجامعات التكنولوجية حاضنة لتلك الشراكات .

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وأوضح «الحيوي» أن الفترة الماضية شهدت صعوبة تطبيق إستراتيجية اقتحام الأسواق بالخارج، بسبب جائحة كورونا وصعوبة الانتقال خارجيًا، ولكن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في العديد من الدول، فننوي التواصل مع الدول المستهدفة بخطط الصندوق المستقبلية لاقتحام أسواق خارجية جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية .

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن الاستثمارات الأجنبية الموجودة بالصندوق حتى الآن، هي شراكات محدودة تقتصر على المجمعات التكنولوجية على مستوى الشريك الإيطالي والألماني، ونوعية الشراكات تسري من خلال آلية تبادل الديون باتفاقات دولية مع هذه الدول لإنشاء نماذج رائدة في التعليم الفني، وهي إحدى الموارد التمويلية الأساسية للصندوق 
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