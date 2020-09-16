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رياضة

مالوش لازمة.. شوبير ينتقد بيان الأهلي ضد إبراهيم نور الدين

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:53 ص
شوبير
شوبير
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إسراء أشرف
انتقد الإعلامي أحمد شوبير، بيان النادي الأهلي الذي أصدره أمس، الثلاثاء، ضد الحكم إبراهيم نور الدين، بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه على "أون سبورت": "أنا ضد بيان الأهلي الذي أصدره أمس ضد الحكم إبراهيم نور الدين، (ملوش لازمة الصراحة)، خاصة أنه اقترب من حسم لقب الدوري".

وأضاف: "مباراة الأهلي المقبلة أمام مصر للمقاصة ستكون في قمة الصعوبة، في ظل الإصابات والإيقافات التي يعاني منها الفريق، كما أن  الفريق الفيومي يقدم مستويات ونتائج رائعة في الفترة الأخيرة مع إيهاب جلال".
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