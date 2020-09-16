AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بالفايبر.. التعليم تكشف طريقة التعلم الرقمي للمرحلة الثانوية بأكملها

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه في المرحلة الأولى للمدارس اليابانية تم تشغيل 35 مدرسة في 21 محافظة على مستوى الجمهورية، وبحلول العام الدراسي الجديد 2020-2021 سيعمل 8 مدارس آخرين ليصل إجماليها 43 مدرسة.

وتابع الدكتور طارق شوقي، خلال كلمته أثناء افتتاح الرئيس السيسي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، "احنا من كتر طلبات الناس للالتحاق بالمدارس اليابانية بنحاول نبني اكتر"، لافتا الى ان هناك تعاون بين مصر واليابان لتعليم وتدريب المعلمين، وأنه حصل 300 معلم ومعلمة مصرية على التدريبات في اليابان على مدار 3 أسابيع.

وأضاف أن الدولة استثمرت في التعليم الرقمي من خلال ضخ المعلومات في بنك المعرفة على الموقع الخاص بالوزارة، وهذا بمناهج كانت غير موجودة من قبل وهذا باللغتين العربية والانجليزية.

وأشار إلى أن هناك 1.8 مليون جهاز تابلت موزعة على طلاب المرحلة الثانوي، وتم تزويد الفصول في المدارس الحكومية بـ 36 ألف شاشة، بجانب تركيب خاصية الانترنت فائق السرعة "الفايبر" في 2425 مدرسة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يوافق على دعم محافظة جنوب سيناء بعدد من الفصول الذكية متعددة الاستخدامات

افتتاح المدرسة اليابانية بشرم الشيخ العام الدراسي المقبل.. والتعليم تعلن ضوابط التقديم على صفحتها قريبا

نائب يشيد بمكاسب اللواء خالد فودة لصالح العملية التعليمية بجنوب سيناء

كل ما تريد معرفته عن إجراءات التحديث الشامل لنظام التعليم في مصر

انضمام مدرستين جديدتين لمنظومة المدارس المصرية اليابانية بالوادي الجديد وجنوب سيناء

ننشر رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة بالوادي الجديد وجنوب سيناء

ترشيحاتنا

بعد أيام من زواجه.. شاهد.. حمو بيكا يوجه رسالة رومانسية لزوجته عبر إنستجرام

هتاخد أعلى درجة.. السيسي يوجه رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة

تشييع جثمان شهيد الشرطة ضحية حادث الدهس في القليوبية.. صور

أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم بدون نسيان

طفرة ونقلة حضارية.. السيسي يوجه رسالة قوية للمواطنين

جماهير الزمالك تتصدر تويتر بهاشتاج #احنا_في_ضهر_الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور

رسميا.. سوزوكي تطلق سوايس الجديدة موديل 2021.. صور

فكرة مجنونة.. جلسة تصوير لا تُنسى لسيدة وزوجها السابق احتفالًا بالطلاق.. شاهد