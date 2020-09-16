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وزير التعليم يكشف الاستعدادات الأخيرة لبدء العام الدراسي الجديد.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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آيات أحمد
كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، تفاصيل آخر التحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثالث الابتدائى يحتاجون المدرس أكثر من الأكبر عمرًا وهم أكثر فئة غير معرضة للإصابة بفيروس كورونا ولكنها ناقلة.


وقال وزير التربية والتعليم، خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المنشآت التعليمية: "عاملين جداول للطلبة، وتم وضع ضوابط لمدير المدرسة لتفصيل الجدول وفقًا للمدرسة وعدد الفصول وعدد الطلبة، ولكن لن يكون هناك أكثر من 20 طالبا فى الفصل".


وأضاف: "سيتم استخدام جميع أيام الأسبوع حتى نصل للكثافة الطلابية المرجوة حتى لو كانت الكثافة الأولى 70 طالبا"، مشيرًا إلى أن الإعدادى سينقسم على 3 مجموعات للتخفيف من الكثافة الطلابية.


وأوضح أن طلاب المرحلة الثانوية سيحضرون يومين فى الأسبوع فى المدرسة، مؤكدًا أن هناك 60 ألف مدرسة بـ60 ألف جدول، حيث سيكون هناك جدول حصص تقليدى وجدول للدراسة فى المنزل.

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