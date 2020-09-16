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محافظات

محافظ الأقصر يبحث سبل إعادة تنفيذ مشروع عمارات الإسكان المتوسط بمدينة أرمنت

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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شمس يونس
استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وفد بنك الإسكان والتعمير والذى ضم كلا من تامر نجم مساعد العضو المنتدب لائتمان الشركات والقروض المشتركة والخزانة، والمحاسب معتز ممدوح المدير الإقليمي للمنطقة الثالثة،  والمهندس مصطفى بدوى رئيس القطاعات الهندسية.

والمستشار أشرف عزب رئيس القطاع القانونى والمحاسب أمجد إسماعيل رئيس منطقة جنوب الصعيد، والمحاسب عمر زكريا مدير عام فرع الأقصر بحضور العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت لبحث سبل إعادة تنفيذ مشروع عمارات الإسكان المتوسط بمدينة أرمنت.

وأوضح العميد عبدالله عاشور أن مشروع عمارات الإسكان المتوسط بمدينة أرمنت متوقف منذ عام ١٩٨٢ وكان من المقرر ان يتضمن بناء عدد ٥ عمارات على مساحة ٤٧٠٠ م٢ بمساحة إجمالية للأدوار المتكررة ٦٧٠٠ متر مربع ، وبعد التنسيق مع القائمين على المشروع للتوسع فى خطة تنفيذه تم التوصل إلى أن ينفذ المشروع بواقع مجمع سكنى تجارى إدارى عبارة عن ٣ عمارات بمساحة إجمالية ١٩٥٠٠ متر مربع .

وعلى نفس المساحة للاستفادة من كامل المسطح لتتراوح مساحات الوحدات السكنية ما بين 80 إلى 120 متر مربع  

وأضاف عاشور أن موقع المشروع يعد موقعا متميزا بمدينة أرمنت وسيستغرق تنفيذه حوالى 24 شهرا من تاريخ البدء فى التنفيذ، مشيرا إلى أن تصميمات هذا المشروع ستعد الأولى بمحافظات الصعيد والتى تعتمد على الاستغلال الأمثل للمساحات. 

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أنه تم بحث كافة معوقات استكمال أعمال تنفيذ المشروع مع الجهات المنوطة، للعمل على تنفيذه فى أقرب وقت حيث سيوفر الوحدات السكنية اللائقة بالمواطنين وبأسعار مخفضة وأنظمة دفع مناسبة.
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