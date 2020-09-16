أبرز 10 تصريحات لـ الرئيس السيسى في افتتاح الجامعة اليابانية

بدأت اليوم، الأربعاء، فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وجاءت أبرز 10 تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسى كالتالى:





الطالب هيدخل يمتحن على الكمبيوتر وقبل ما يخرج هيكون عارف نتيجته





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن كل مشروع تعمل عليه الدولة الهدف منه هو مصلحة الدولة المصرية وشعبها.









وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عدد من المنشآت التعليمية: "هتلاقوا ناس بتشكك على طول فى أى إجراء بنعمله"، موضحا أن الهدف منه مصلحة وطنية صافية وليس الضغط على الناس وتعذيبهم.









وتابع: "كنت بتكلم مع الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، على إن امتحانات الثانوية هتكون رقمية مش ورقية.. الطالب أو الطالبة هيدخل يمتحن على الكمبيوتر وقبل ما يخرج هيكون عارف نتيجته".









كان فى قلق.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للمشككين بإنجازات الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية حققت تحسنا ملحوظا بمستوى ومكانة التعليم فى مصر.









وتساءل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية قائلا: "هل مصر بمجرد أن قامت بعملية تطوير العملية التعليمية هل كان مقبولا من الناس ولا كان فى قلق؟".





وأضاف الرئيس السيسى أنه "كانت هناك حالة عدم تصديق وقلق، والذى يعود بأن كل إجراء تقوم به الدولة نجد المتشككين وهذا اتجاه سيعيش معنا ونعيش معه والذى يهدف لنشر شائعات مفادها أن هذا العمل يستهدف ضررك وتضييع مكاسبك".









السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين: لازم تنتبهوا ووعيكم يزيد

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ألمانيا ظلت 25 سنة لم تزد في التعداد السكاني، مضيفًا: "هما قعدوا 25 سنة ما زادش فرد، كل واحد يولد يكون أمامه شخص متوفى، لذلك لا يحتاج لإنشاء بنية أساسية جديدة لصالح السكان الموجودين ولكنهم عملوا على تطويرها ورفاهية المواطنين".









وأشار الرئيس خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح عدد من المنشآت التعليمية، اليوم الأربعاء، إلى أن التوصيف لو كان خطأ سيكون العلاج خطأ، لذلك التوصيف لما وصلت له الدولة قبل 2011 كان غائبا، ولم يكن يتم شرح التحديات بشكل بسيط يصل للمواطنين أصحاب التعليم العالي وأصحاب التعليم البسيط.











وتابع: "أهل الشر اعتمدوا على التشكيك، وإشاعة أن الدولة لا تقوم بواجبها تجاه شعبها، وأن الدولة يجب أن تتحطم، المصريين لازم ينتبهوا ووعينا زاد تجاه المحاولات التي تعمل للتشكيك للإساءة لما يحدث في مصر".









هتاخد أعلى درجة.. السيسي يوجه رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك فرصة لطلاب الثانوية العامة الجديدة بإعادة الامتحان لتحسين المجموع، وذلك من خلال ثلاث محاولات، معقبًا: "هتاخد أعلى درجة".









وتساءل الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا: "هذه القرارات ضد الأسرة المصرية والطلاب، ولا ليك؟"، موضحا أن هذا للتسهيل على الطالب وإعطائه أكثر من فرصة، وتابع: "أنا عايزكوا انتوا اللي تردوا على نفسكم".









وأضاف السيسي أن الدولة عندما نظرت لملف التعليم قامت بالتعامل معه بجدية، واستطاعت حل كثير من التحديات فيه، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن كان هناك كثيرا من التعليقات والهجوم على نظام الثانوية العامة الجديد، إلا أنهم سيندمون لأنه في النهاية النظام في مصلحة الطالب وأسرته.









وأكد أن هذه القرارات لم تكن وليدة اللحظة، إنما وليدة دراسات وجهد كبير، وأن الدولة جادة في اتخاذ قراراتها للتحسين من مستواها.









الرئيس: امتحان الثانوية العامة سيتم تكراره ثلاث مرات ليحصل الطالب على أعلى درجة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عدد التظلمات هذا العام للثانوية العامة وصل إلى 30 ألف تظلم، موضحًا أننا "نقلل من العامل البشري في التعامل مع مستقبل أولادنا".









وقال إن فكرة الإساءة والتشكيك الموجودة من جانب قوة الشر، التى تحاول التشكيك وإسقاط الوطن، والهدف من ذلك لا يمس إصلاح الوطن أبدًا.









وأضاف أن امتحان الثانوية العامة الكترونى السنة القادمة ويتم تكرارها ثلاث مرات، ومن بعدها تحصل على أعلى الدرجات فى المرات الثلاثة.









الرئيس السيسي: مصر هتزيد 100 مليون خلال الـ 30 سنة المقبلة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لو حسبنا 4 مليون فدان ولو كان عدد سكانها 4 مليون فرد، لو بقينا 100 مليون بقا هل هيبقى عندنا 100 مليون فدان؟ ومحصلش ومش هيحصل، عشان كدا إنت بتشعر كمواطن إن الدولة معملتش حاجة".









وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم أثناء افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا: "القضية فى حالنا والقضية ليه احنا كدا.. إحنا زدنا من 4 مليون لـ 100 مليون فى 200 سنة.. يعنى هنزيد 100 مليون كمان 30 سنة".









وتساءل الرئيس السيسي: "هذه القرارات الخاصة بتطوير التعليم ضد الأسرة المصرية والطلاب، ولا ليك؟"، موضحا أن هذا للتسهيل على الطالب وإعطاؤه أكثر من فرصة، لافتا: "أنا عايزكوا انتوا اللي ترودوا على نفسكم".









وأوضح أن الدولة عندما نظرت لملف التعليم قامت بالتعامل معه بجدية، واستطاعت حل الكثير من التحديات فيه، مشيرا إلى أنه بالرغم من أنه كان هناك كثير من التعليقات على نظام الثانوية العامة الجديد وكان هناك هجوم، إلا أنهم سيندمون لأنه في النهاية النظام في مصلحة الطالب وأسرته.









طفرة ونقلة حضارية.. السيسي يوجه رسالة قوية للمواطنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عام 2030 هو عام الطفرة والنقلة الحضارية الكاملة للدولة المصرية، لأنها ستكون انتهت من تنفيذ كل خططها الاستثمارية والتنموية، معقبًا: "عام 2030 هيكون الحياة الجاية للشباب والجيل القادم".









وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم أثناء افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية للنهوض بالدولة من حالة الفوضى التي كانت عليها كان أمرا صعبا، خاصة في قطاع التعليم، وهذا بشهادة التقارير والإحصاءات الدولية.









وأشار إلى أن الدولة تعمل وفقا لمنظور ودراسات علمية، لافتا إلى أنها تعمل على المستقبل القادم للشباب وترسيخ قواعد ثابتة لـ 30 سنة قادمة، مؤكدا أن الدولة لم تتقاعس في دورها.









وتابع الرئيس قائلا: "والله العظيم اللي احنا بنعمله ده مايتعملش"، منوها إلى أن ما تقوم به الدولة في تلك الفترة الوجيزة من إنجازات ومشروعات كان من المقرر تنفيذه على مدار عشرات السنوات.









الرئيس السيسي: الوضع الحالى فى ظل كورونا مختلف تماما عما كنا عليه

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن "الوضع الحالى فى ظل فيروس كورونا مختلف عما كنا عليه، وبالتالى فنحن نجهز لخطة جديدة للدخول فى عام دراسى جديد".









وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته المذاعة على فضائية "صدى البلد"، إن العام الدراسي هذا العام مختلف فى ظل كورونا التى لم تنته بعد.









وأضاف أنه "لا بد من الانتباه لفيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، لتحقيق الاستقرار فى هذا الموضوع، ونتبع الإجراءات اللازمة فى نسبة الحضور على فترات مختلفة مما كنا عليه من قبل".









السيسي عن كثافة الفصول: بفضل الله الحل عندي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، معلقًا على ضرورة حل مشكلة الكثافة الطلابية فى المدارس، في ظل التشكيك من بعض قوى الشر فى جهود الدولة: "ما دام طرحت الموضوع بفضل الله حلوله موجودة عندى بالعمل المستمر".









وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات افتتاح عدد من المنشآت التعليمية بمحافظة الإسكندرية: "مش ممكن الحكومة فقط والمسئولين يتحدثون، لكن كلنا لازم نشوف مع بعض حجم الممشكلة والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية".









وأضاف أنه يجب على الإعلام والجامعات الموجودة فى كل المحافظات عمل ندوات للحديث عن الواقع والتطور فى جميع المجالات، مؤكدًا أن هذا أمر مهم لتشكيل رأى عام حقيقي واعٍ ومتفهم لتحدياته.









الرئيس السيسي: التعليم فى مصر أصبح من أفضل مناهج التعليم فى العالم

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقطاع وزارة التربية والتعليم على ما تم القيام به فى منظومة التربية والتعليم آخر أربع أو خمس سنوات.









وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر افتتاحه عددا من المنشآت التعليمية: "التعليم أصبح من أفضل مناهج التعليم فى العالم.. وده كان حلم بالنسبالنا".





وأضاف: "اللى يقولك من برا إن فيه تطوير فى منظومة التعليم فى مصر.. إحنا معملناش دا علشان تتصنف لا علشان نعمل جودة للتعليم".