سيناريوهات إقامة معرض الكتاب بضوابط "لجنة كورونا"

جاءت قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا فى مصر بإعادة المعارض والأنشطة الثقافية والفنية بنسبة حضور 50% من طاقتها بمثابة متنفس وبارقة أمل لسوق الكتب والنشر والناشرين فى مصر ، بعد تسبب جائحة فيروس كورونا، في حالة ركود كبيرة خلال الفترة الماضية بعد تراجع انشطة البيع وتوقف إقامة .

وعن الإجراءات المتخذة من الجهات المسئولة عن إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب لإقامة المعرض بالضوابط التى وضعتها لجنة إدارة أزمة كورونا ، أوضح الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل متشدد المتمثلة فى استخدام الكمامات وأدوات التعقيم وان تكون نسبة حضور الجمهور أقل مما هو متعارف عليه لضمان عدم التزاحم لحماية الجمهور من الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن من بين السيناريوهات المقترحة لإقامة المعرض بالضوابط الجديدة أن تستكمل بقية فعاليات المعرض اونلاين، من خلال ان يتم إقامة عدد كبير من فعاليات المعرض أونلاين لضمان عدم التزاحم بشكل كبير والالتزام بنسبة الحضور، مع إحكام أعداد الدخول من خلال إحكام أعداد تذاكر الدخول .

ومن ناحية أخرى تدرس وزارة الثقافة المصرية، إمكانية إقامة معرض للكتاب في ساحة دار الأوبرا المصرية، أو إحدى الساحات التابعة للوزارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.