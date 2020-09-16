AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

سيناريوهات إقامة معرض الكتاب بضوابط "لجنة كورونا"

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:27 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

جاءت قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا فى مصر بإعادة المعارض والأنشطة الثقافية والفنية بنسبة حضور 50% من طاقتها بمثابة متنفس وبارقة أمل لسوق الكتب والنشر والناشرين فى مصر ، بعد تسبب جائحة فيروس كورونا، في حالة ركود كبيرة خلال الفترة الماضية بعد تراجع انشطة البيع وتوقف إقامة  .

 

وعن الإجراءات المتخذة من الجهات المسئولة عن إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب لإقامة المعرض بالضوابط التى وضعتها لجنة إدارة أزمة كورونا ، أوضح الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل متشدد المتمثلة فى استخدام الكمامات وأدوات التعقيم وان تكون نسبة حضور الجمهور أقل مما هو متعارف عليه لضمان عدم التزاحم لحماية الجمهور من الإصابة بالفيروس.

 

وأضاف أن من بين السيناريوهات المقترحة لإقامة المعرض بالضوابط الجديدة  أن تستكمل بقية فعاليات المعرض اونلاين، من خلال ان يتم إقامة عدد كبير من فعاليات المعرض أونلاين لضمان عدم التزاحم بشكل كبير والالتزام بنسبة الحضور، مع إحكام أعداد الدخول من خلال إحكام أعداد تذاكر الدخول .

 

ومن ناحية أخرى تدرس وزارة الثقافة المصرية، إمكانية إقامة معرض للكتاب في ساحة دار الأوبرا المصرية، أو إحدى الساحات التابعة للوزارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

٣٠ لوحة فنية فى معرض ومضات غامضة بالأوبرا

تعرف على سيناريوهات إقامة معرض الكتاب بعد كورونا

القصة الكاملة لإقامة معرض للكتاب في دار الأوبرا

في 2020.. معارض الكتب العالمية بين الافتراضي والتوقف

ترشيحاتنا

حكم سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن.. مستشار المفتي يجيب

وفاة والد بيل جيتس عن عمر يناهز 94 عاما.. وهكذا نعاه نجله

متستغربوش.. الرئيس السيسي لـ أولياء الأمور: ستجدون نظاما مختلفا للتعليم عما كنتم عليه

قالوا عن رحيل كارتيرون.. كيف تناول أبناء الزمالك صدمة الفرنسي باتريس؟

دعاء مستجاب بعد صلاة الفجر لجلب الرزق وتيسير الأمور وتفريج الهم والكرب

مش هنكون جاهزين.. الرئيس السيسي يعلق على احتياجات سوق العمل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة الشعب.. حلم نازى للزعيم هتلر يتحول إلى فولكسفاجن العالمية

بعد سرقة موبايل من صاحبه.. «قرد» يلتقط سلسلة من السيلفي لنفسه.. شاهد

تعرف على مواصفات وأسعار أصغر 4 سيارات جديدة في مصر.. صور