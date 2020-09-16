المغربى تتابع أعمال الرصف بمشروع ازدواج طريق رابط المنطقة الصناعية بعمارات أبو النصر بسفاجا

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة واستئناف أعمال رد الشيء لأصله، ضمن الخطة الاستثمارية 2019 _ 2020 لأعمال رصف الطرق وتطبيقها على مستوى المدينة.

تابعت "رئيس المدينة" الأعمال الجارية في مشروع ازدواج الشارع الرابط بين المدينة الصناعية وعمارات ابوالنصر، كما وجهت بمراعاة المواصفات الفنية في وضع طبقة الأساس تمهيدا لرصف الشارع الرئيسي من ميدان الميناء حتى سفاجا البلد.

وكلفت "المغربي" مهندسي الوحدة المحلية بمتابعة سير العمل و أعمال تخطيط الطريق الساحلي و أعمال الدفع النفقي، فضلًا عن متابعة استكمال أعمال توصيل الصرف الصحي للمناطق الغير متصل بها وربط بعض الشبكات الفرعيه بالرئيسيه تمهيدا لعملية الرصف.

مشددةً على التنسيق الكامل بين الجهات المختصة قبل بدء أعمال الرصف في المناطق وإنشاء صفايات المطر، ورفع بيارات الصرف الصحي للإحلال والتجديد لخط الصرف الصحي بالمنطقة، والتأكد من سلامة البنية التحتية - خطوط المياه والصرف الصحى والتليفونات.

ولفتت إلى اهمية المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والمشروعات التي تتم في الأحياء، وفقًا للخطة الموضوعة لضمان سير العمل بها وتنفيذها طبقًا للجداول الزمنية والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال في الأوقات المحددة.