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برلمان

مطالبا بفتح ملف قطر.. برلماني يشيد بشراكة والى والفيفا لمحاربة الفساد فى كرة القدم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:46 م
النائب سعيد حساسين
النائب سعيد حساسين
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فريدة محمد
أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بإطلاق الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، مع جيانى انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، شراكة من أجل التعاون لمحاربة الفساد فى كرة القدم.


كما أشاد بتأكيد الدكتورة غادة والى أن محاربة الفساد هو تحدٍ كبير يواجه الرياضة في العالم وكل جوانب حياتنا، مطالبة بتكثيف الجهود الدولية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد التنمية واستقرار المجتمع.


وطالب "حساسين"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، بفتح تحقيق عاجل حول كل ما أثير عن اتهامات ووقائع فساد طالت قطر فى ملف تنظيم مسابقة كأس العالم عام 2022 بالدوحة، خاصة بعد تأكيد انفانتينو أن التعاون مع الأمم المتحدة انطلق منذ عام 2016 وسيتطور بشكل واسع بعد تدشين هذه الشراكة وأن الفساد الذي حدث في كرة القدم في فترات سابقة لن يتكرر مطلقًا مرة أخرى وسوف تستمر إدارة المنظومة الكروية في العام بمنتهى الشفافية والنزاهة.
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