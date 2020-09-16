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محافظات

محافظ الشرقية يفاجئ قرية السكاكرة بههيا ويأمر بتطهير مصرف أم الشوك

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:43 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالتنسيق مع رئيسة مركز ومدينة ههيا للقيام بأعمال تطهير مصرف أم الشوك ورفع ورد النيل والمخلفات والقمامة الملقاه به  والتي تُعيق حركة المياه وتتسبب في إنبعاث روائح كريهة تضر بالصحة العامة للمواطنين .


وشدد محافظ الشرقية على رفع ناتج التطهير من على جانبي الطريق لإستعادة الوجه الجمالي والحضاري وللحفاظ على البيئة وصحة المواطنين جاء ذلك خلال جولته المفاجئة صباح اليوم لقرية السكاكرة التابعة للوحدة المحلية بشرشيمة بمركز ههيا.

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قام المحافظ بتفقد طريق السكاكرة الواصل بين الوحدة المحلية بطوخ ومركز أبو كبير ، ليصدر توجيهاته لرئيسة مدينة ههيا بالبدء فورًا في إجراء أعمال الصيانة والنظافة للطريق وتهيئته بالجليدر وتمهيده أمام حركة المواطنين.


كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بالإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولًا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية ، ومتابعه أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع كفاءة الطرق الداخلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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