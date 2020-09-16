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ثقافة

ننشر خطة الثقافة لإقامة نصب تذكاري للشهداء في ميادين المحافظات

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تدرس وزارة الثقافة، متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، مقترح الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، لإقامة نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة، في المحافظات التابعة للإقليم "المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد"، يوضع في الميادين العامة بالمحافظة بالتنسيق مع المحافظين.

وكشف مصدر من داخل الهيئة في تصريحاته خاصة لـ"صدى البلد"، عن وجود ترحيب كبير بالاقتراح من قبل رئيس الهيئة الدكتور أحمد عواض، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجاري دراسته بشكل جيدًا للتنفيذ بالتنسيق مع قطاع الفنون التشكيلية، في كافة محافظات مصر.

وقال المصدر، إن النصب التذكاري يأتي تخليدًا لشهدائنا وأبنائنا من رجال القوات المسلحة، والشرطة، الذي أفنوا حياتهم دفاعًا على الأرض والوطن، لافتا إلى أن النصب سيقام بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، حتى يخرج في صورة تليق بشهدائنا.

وأوضح أنه حال الانتهاء من الدراسة بشكل كامل، سيتم البدء على الفور في التنفيذ، ومن الممكن أن يكون في محافظة المنيا كمرحلة أولى، ثم باقي المحافظات.

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