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محافظات

أبو ليمون والمحرصاوي يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية ويفتتحان فرع المنظمة العالمية للخريجين بالمنوفية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:33 م
تكريم الأوائل
تكريم الأوائل
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مروة فاضل
كرم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية و الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، للشئون العلمية والثقافية ، أوائل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من أبناء المحافظة لعام2020.

جاء ذلك خلال الإحتفال الذى نظمته الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، بشبين الكوم وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وبحضور اللواء أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر للشئون المالية والإدارية، والدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، والشيخ عبدالعزيز النجار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية ، وعمداء كليات أصول الدين واللغة العربية بالمنوفية ، وعبدالحكيم التعلب الأمين العام للمنظمة فرع المنوفية وعدد من أساتذة جامعة الأزهر ورجال الأعمال والقيادات الشعبية والتنفيذية والطلاب المكرمين وأسرهم.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهورى أعقبه القرآن الكريم، وفى كلمته نقل رئيس جامعة الأزهر تحية شكر وتقدير من الدكتور أحمد الطيب،  شيخ الأزهر، للحضور ولأهالى وشعب المنوفية مباركًا لهم على إفتتاح فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالمحافظة ، ولأبنائه الطلاب المكرمين.

وأكد المحرصاوى ، أنه قد سعد بتواجده فى محافظة المنوفية مصنع القيادات ، مقدمًا التهنئة للطلاب الأوائل من أبناء المحافظة وطالبهم بالحفاظ على مواصلة النجاح مناشدهم ، بأن يكونوا أداة بناء لأوطانهم ولا يكونوا معولة هدم، كما قدم التهنئة بإفتتاح فرع المنظمة بالمحافظة .

 وتطرق رئيس جامعة الأزهر حديثه عن دور الجامعة وما تقوم به من مساعدة خلال فترة جائحة كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، فضلًا عن تنظيم القوافل الطبية داخل مصر وخارجها مما يؤكد على دور الأزهر المحلى والإقليمى والعالمى.

 وخلال الحفل قدم المشاركون، التهنئة لفريق جامعة الأزهر إيناكتس على فوزه بالمركز الاول على مستوى العالم فى مجال ريادة الأعمال من خلال أول مشاركة له.

وفى كلمته أكد محافظ المنوفية ، على دور الأزهر الشريف منارة العلم وقبلة العلماء والإرتقاء بمنظومة التعليم الأزهرى فى مختلف المعاهد والمؤسسات الدينية وتأهيل وتدريب المعلمين بما يتناسب مع تحقيق رسالتهم السامية ودورهم التربوى والفكرى، وإنطلاقًا من كون الأزهر الشريف نبراس الوسطية والإعتدال وفهم الدين الصحيح مما يضاعف مسئولية الأزهر بمؤسساته المختلفة، كما قدم المحافظ التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين ولأسرهم على ما بذلوه من جهد فى سبيل التفوق فضلًا عن دعمه الكامل للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بربوع المحافظة .

وتم تكريم الطلاب المتفوقين من أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية والبالغ عددهم (17) طالبا وطالبة وإهدائهم شهادات تقدير وجوائز مالية تقديرًا لتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة ، وفى ختام الحفل أهدى نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر للشئون المالية والإدارية درع المنظمة لمحافظ المنوفية ، كما قدم المحافظ درع  فرع المنظمة لرئيس جامعة الأزهر ولرئيس قطاع المعاهد الأزهرية وتوالت التكريمات بين كافة الحضور .
أبو ليمون والمحرصاوي يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية ويفتتحان فرع المنظمة العالمية للخريجين بالمنوفية
أبو ليمون والمحرصاوي يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية ويفتتحان فرع المنظمة العالمية للخريجين بالمنوفية
أبو ليمون والمحرصاوي يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية ويفتتحان فرع المنظمة العالمية للخريجين بالمنوفية
أبو ليمون والمحرصاوي يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية ويفتتحان فرع المنظمة العالمية للخريجين بالمنوفية
أبو ليمون والمحرصاوي يكرمان أوائل الثانوية الأزهرية ويفتتحان فرع المنظمة العالمية للخريجين بالمنوفية
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