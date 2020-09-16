النشرة الاقتصادية: مصر تسمح بتصدير الكحول والماسكات الجراحية.. 3 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب.. انطلاق معارض أهلًا مدارس ٢٠ سبتمبر

يستعرض موقع "صدى البلد"، فى نشرته الاقتصادية اليوم، الأربعاء 16 سبتمبر 2020، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، التي جاء في مقدمتها:









أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، السماح بـ تصدير الكحول بجميع أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لجميع الأسواق الخارجية، وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول بجميع أنواعه ومشتقاته والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.









شهدت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء 16 سبتمبر 2020، ارتفاعا جديدا بواقع 3 جنيهات لكل جرام حسب الأعيرة المختلفة، وذلك بحسب آخر تحديث لشعبة المصوغات الذهبية.









وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة عند 980 جنيهًا، بعد أن كان 977 جنيها فقط، فيما سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 858 جنيهًا.









استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وذلك لبحث سبل توفير الفرص التنموية بالمحافظة واستغلال ما تنعم به المحافظة من موارد وفرص حقيقية، بالإضافة إلى مستجدات عملية استقدام السكان إلى المحافظة.









وفي مستهل الاجتماع، أشادت الدكتورة هالة السعيد بما تشهده محافظة الوادي الجديد من تطور سريع ومستمر لتصبح من المحافظات الواعدة في عدد من القطاعات المهمة اقتصاديًا، مؤكدة أن الوادي الجديد تنعم بعدد من المقومات الطبيعية، حيث تأتي من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث شدة الإشعاع الشمسي وعدد ساعات سطوع الشمس مما يجعلها مثالًا جيدًا للمحافظات التي تتجه للعمل بالطاقة الشمسية، موضحة أهمية تعميم منظومة الطاقة الشمسية بباقي مراكز المحافظة تحقيقًا للاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية بالوادي الجديد.









اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور المهندس يحيي ذكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادات الوزارتين، لبحث آخر المستجدات الخاصة بآليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر.









أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء إقامة معارض أهلا مدارس في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الظروف، وذلك في إطار موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا على إقامة عدد من الفعاليات والمعارض مع تطبيق كامل لجميع الإجراءات الاحترازية.





استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، لبحث فرص التعاون المشترك وسبل زيادة الصادرات المصرية.









وفي مستهل اللقاء، استعرض الوزير عددا من الإجراءات الإصلاحية الإدارية والتشريعية التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ومن بينها تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام (203 لسنة 1991)، والتي صدرت مؤخرا بالقانون رقم (185 لسنة 2020)، والتي تستهدف زيادة مستويات الحكومة والإفصاح بالشركات، والسعي نحو تماثل قواعد الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون (159 لسنة 1981)، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجالس إدارة الشركات القابضة والتابعة.