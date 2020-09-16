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تحذير عاجل من الصحة العالمية بالشرق الأوسط من خطر ارتفاع حالات كورونا.. نواب يطالبون بضرورة الاحتراز للحفاظ على الصحة وباستمرار ارتداء الكمامة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
صحة البرلمان تطالب بتغليظ العقوبة على كل من لا يرتدى الكمامة
برلماني يطالب المواطنين باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا
نائب: 
الإعلام عليه مسؤولية توعية المواطنين


أكد عدد من النواب أنه لابد أن تعيد الحكومة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، حتى يتبعها المواطنون ، خاصة فى ظل تحذير منظمة الصحة العالمية من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ، كما طالبوا بضرورة تطبيق القانون وتغليظ العقوبة على كل من لا يرتدى الكمامة ، منعا لانتشار فيروس كورونا ، كما أوضحوا أن الإعلام عليه مسئولية كبيرة فى توعية المواطنين لإتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


فى البداية قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إننا فى حاجة إلى التوعية المستمرة بخطورة فيروس كورونا واستمرار تواجده وأنه لم ينته فى مصر؛ خاصة بعد تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط من خطر ارتفاع حالات كورونا.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، واستمرار ارتداء الكمامة ، خاصة وأن هناك قرار بارتداء الكمامة فى الأماكن العامة والمصالح الحكومية ووسائل النقل العام.

وطالب أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة تطبيق القانون وتغليظ العقوبة على كل من لا يرتدى الكمامة ، منعا لانتشار فيروس كورونا.

وقال النائب عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان: "إننا في حاجة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة أن المواطنين بدأوا يتناسون أن فيروس كورونا ما زال موجودا، وتتم إقامة الأفراح والعزاءات أكثر من أي فترة".

وأضاف القاضى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الفترة الحالية هى موسم لإقامة الأفراح، مؤكدًا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بدأ يتزايد.

وطالب وكيل لجنة الصحة بالبرلمان بتطبيق القانون على كل من لا يرتدى الكمامة، في إطار اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إننا لابد أن تعيد الحكومة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، حتى يتبعها المواطنين ، خاصة فى ظل تحذير منظمة الصحة العالمية من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأشار الشورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإعلام عليه مسئولية كبيرة فى توعية المواطنين لإتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي بين المواطنين ، وتطهير الأيدى بالمطهرات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد ضرورة تطبيق القانون وتفعيله بتغليظ العقوبات على كل من لا يرتدى الكمامة ، لأنه لو تم تطبيق العقوبة على شخص سيلتزم الجميع.

وكان قد أبدى "أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، تخوفه من زيادة عدد إصابات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

طالب "المنظرى" خلال المؤتمر الذى عقدته منظمة الصحة العالمية بشأن تأثر الخدمات الصحية الأساسية بجائحة كورونا، دول وشعوب الشرق الأوسط بالتحلي باليقظة وإيجاد سبل للتصدي لمواجهة فيروس كورونا وللحد من انتشار العدوى.

وأشار مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، إلى أنه مازالت الشعوب فى خطر ولابد من الالتزام الصارم بالتدابير الاجتماعية والصحية واهمها ارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي وإتباع تدابير النظافة الشخصية ضرورة ملحة ولا يمكن الاستغناء عنها . 
 
يعيش العالم وباء فيروس covid-19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد منذ بداية العام والذى تسبب فى إصابة ما يقرب من 29.3 مليون شخص حول العالم .
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