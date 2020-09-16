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اقتصاد

بتراجع 4.7%.. 16 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال ٨ أشهر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة صادرات مصر غير البترولية بلغت خلال ال٨ شهور الأولى من العام نحو 16 مليار دولار مقابل 752ر16 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ 7ر4%.

وأوضحت الهيئة أن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت خلال أغسطس الماضي بنحو 75 مليون دولار بنسبة 5 في المائة لتبلغ 1.741 مليار دولار مقابل 1.694 مليار دولار في أغسطس 2019.

وأضافت أن نحو 9 مجالس تصديرية حققت ارتفاعا أبرزها صادرات "المجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية " بارتفاع ملحوظ ليسجل 68 مليون دولار خلال أغسطس الماضي مقارنة ب45 مليون دولار) في أغسطس ٢٠١٩ بنسبة زيادة 51 %، يليه صادرات "المجلس التصديري للصناعات الطبية" والتي بلغت 40 مليون دولار مقارنة بـنحو 30 مليون دولار) خلال نفس الشهر من العام السابق أي بنسبة زيادة تقدر بـ 33%.

وأضافت سجل "المجلس التصديري للصناعات اليدوية " زيادة للصادرات لتصبح 16 مليون دولار) خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 14 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق أي بنسبة زيادة تقدر بـ 41%، كما ارتفعت صادرات "المجلس التصديري للمنتجات الكيماوية والأسمدة" لتصبح 423 مليون دولار مقابل 380 مليون دولار أي بنسبة زيادة ١١%، وبلغت صادرات "المجلس التصديري للسلع الهندسية والإلكترونية " 198 مليون دولار 184 مليون جنية خلال نفس الفترة من العام السابق أي بزيادة 8%.

كما زادت صادرات كلا من: المجلس التصديري "لصناعات الغذائية- الأثاث- المفروشات- الغزل والمنسوجات".

وأوضحت الهيئة أن قيمة 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٠ بلغت نحو 190 مليون دولار 
تصدر القائمة الجبن، ثم دقيق القمح ، وسكر القصب، والخضر المجمدة غير المطبوخة أو المطبوخة بالبخار، ثم الفواكه والأثمار القشرية المجمدة، والمحضرات الغذائية، ومنتجات المخابز.

ويليهم في القائمة النباتات وأجزاؤها، والفواكه الطازجة، والبقول القرنية اليابسة ثم زيت فول الصويا، والشوكولاته، والخضر المحضرة أو المحفوظة غير المجمدة، والسحلب والقلقاس الرومى، ثم التمر والتين الطازج أو المجفف، والبذور المعدة للبذار، والتبغ.

وجاءت العجائن الغذائية، والعنب الطازج والمجفف، والخضر المحضرة أو المحفوظة بغير الخل المجمدة في نهاية القائمة.
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