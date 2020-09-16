للقضاء على الأمية.. ألسن عين شمس تفتتح 71 فصلا لمحو الأمية في ثلاث محافظات

أكدت كلية الألسن بجامعة عين شمس أن فصول محو الأمية التى افتتحها طلاب الكلية بلغت إجمالا 71 فصلا تضم 219 دارس حتى الأن، في محافظات القاهرة و الجيزة والقليوبية، وذلك تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، ود.سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، وتنسيق د.ناهد راحيل، منسق ملف محو الأمية بالكلية.





وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن تلك النجاحات تمثل ثمار المرحلة الأولى للدعوة التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بعد التوجيهات التى حرص د.محمود المتيني رئيس الجامعة، على تطبيقها بالتماشي مع توجهات الدولة المصرية في الآونة الأخيرة لتكاتف مؤسسات المجتمع المدني للقضاء على مشكلة الأمية في مصر.





وأكدت أن محو الأمية يعد من أهم التكليفات الرئاسية بجانب محاور التنمية و الصحة و التعليم، لافته إلى أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، لها تاريخ كبير منذ تأسيسها على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوي، فى تنوير المجتمع المصري، حيث كانت أول كلية تفعل بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار من خلال الدورات التدريبية التي دشتنها بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة و الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لمجلس الوزراء.





وأضافت أن الكلية لاتألوا جهدًا فى تسخير إمكانياتها التعليمية والبحثية لحل قضايا المجتمع المصري والمساهمة في تنميته، مشددة على أن العمل المجتمعي خارج أسوار الجامعة يعد ركن أصيل في الرسالة التنويرية المنوطة بالجامعات.





من جانبها أوضحت د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن أعداد الفصول وصل إلى 71 فصل تضم 219 دارس مقسمين إلى 17 فصل بالقاهرة تضم 54 دارسا، و 16 فصلا في الجيزة تضم 52 دارس، و38 فصلا بالقليوبية تضم 113 دارس.





وأشارت إلى أن المشروع ضرورة قومية وليس إختياري للطلاب، وشرطًا من شروط التخرج، مؤكدة أن المشروع يستهدف محو أمية أربعة أشخاص على الأقل لطالب الفرقة الاولى، و ثلاثة اشخاص لطالب الفرقة الثانية و شخصين لطالب الفرقة الثالثة و شخص واحد لطالب الفرقة الرابعة و ذلك في العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١.



