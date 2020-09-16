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أخبار العالم

دخان الحرائق..كارثة بدأت في أمريكا ووصلت أوروبا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:45 م
حرائق الغابات
حرائق الغابات
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قسم الخارجي
بلغت شدة حرائق الغابات الأمريكية درجة مرعبة، بعدما التقطتها صور الأقمار الصناعية، اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

وخلفت حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة، أعمدة دخان وصلت إلى أوروبا.

وخلصت البيانات التي جمعتها خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة الغلاف الجوي، التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى أن الدخان المتصاعد من الحرائق قطع مسافة 8 آلاف كيلومتر عبر الغلاف الجوي إلى بريطانيا وأجزاء أخرى من شمال أوروبا.

قال المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، الذي يدير بعض أنظمة مراقبة الأقمار الاصطناعية "كوبرنيكوس"، إن "الحرائق في كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن، انبعث منها ما يقدر بنحو 30.3 مليون طن متري (33.4 مليون طن) من غاز الكربون".

من جهته، قال كبير العلماء والخبير في حرائق الغابات في "كوبرنيكوس"، مارك بارينغتون، إن "حجم هذه الحرائق أعلى بكثير مما كانت عليه في أي من الأعوام الـ 18 السابقة، التي أوردتها بيانات المراقبة لدينا منذ عام 2003".



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