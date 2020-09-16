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أخبار العالم

175 إصابة جديدة .. كورونا يواصل اجتياح الأردن

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:46 م
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في الأردن
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل 175 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم 171 حالة محلية و4 حالات فقط لأشخاص قادمين من الخارج.


وأفادت وزارة الصحة الاردنية في بيان لها اليوم أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن بلغ 3852 حالة.


كما رصدت 38 حالة شفاء هذا اليوم، و4 في مستشفى الأمير حمزة، و29 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 في مستشفى الملكة علياء، و2 في أحد المستشفيات الخاصّة.


وذكرت الصحة الأردنية أنه تم خلال الساعات الماضية  إجراء (14762) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات في المملكة منذ تفشي الجائحة وحتى الآن (1019085) فحصًا.

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