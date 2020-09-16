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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتوفير الدعم لشاب افترش سور محطة القطار

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:06 م
توفير الدعم لشاب
توفير الدعم لشاب افترش سور محطة القطارات
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الفيوم - نبيل أبو السعود
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتوفير أوجه الدعم للمواطن عبدالرحمن ماضي، استجابة لشكوى بشأن افتراش أحد المواطنين سور محطة القطار.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة توجه للحالة ولكن دون جدوى.


وتوجه الفريق مرة أخرى اليوم وأجروا له دراسة حالة، وتبين أن اسمه عبد الرحمن عبدالجواد محمد ماضى، من محافظة الإسكندرية، ويعاني من مشاكل أسرية وهو دائم الهروب من منزل الأسرة، ويتردد على محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة والفيوم.  

وأضاف أن فريق مديرية التضامن الاجتماعي اصطحب المواطن إلى مستشفى الفيوم العام، لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، حيث تبين خلوه من الفيروس، كما تم توفير غرفة له بإحدى الجمعيات الخيرية لحين نقله الى دار كبار بلا مأوى بمحافظة بني سويف.
محافظ الفيوم يوجه بتوفير الدعم لشاب افترش سور محطة القطار
محافظ الفيوم يوجه بتوفير الدعم لشاب افترش سور محطة القطار
محافظ الفيوم يوجه بتوفير الدعم لشاب افترش سور محطة القطار
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