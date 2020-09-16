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اقتصاد

التموين : ضم 6 ملايين مولود إلى منظومة الدعم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:55 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
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محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه جرى إضافة ٦ ملايين مولود من مواليد عام 2006 حتى 2015 التي تنطبق عليهم شروط اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية إلى منظومة الدعم وقاعدة البيانات الجديدة بالإنتاج الحربي إلا أنهم في انتظار الاعتماد المالي من وزارة المالية لصرف مقرراتهم التموينية والخبز شهريًا.


وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان صحفي الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية وهم:

1- المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت، والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.

2- إضافة المواليد لأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه، وكذلك العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه.

وعن موعد صرف الدعم إلى المواليد التي تمت ضمها إلى قاعدة البيانات أوضح عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات أنه جار دراسة توفير الاعتمادات المالية من جانب وزارة المالية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتي بدورها ستوجه بصرف مقررات الدعم إلى المواليد الجدد بواقع 50 جنيهًا لكل مولود إضافة إلى حصة الخبز اليومية بواقع 5 أرغفة.

وأشار "مدكور" إلى أن تأخر صرف المقررات التموينية لـ ٦ ملايين مولود تمت إضافتهم لمنظومة الدعم هو عدم توافر الاعتماد المالي من جانب وزارة المالية لوزارة التموين والتجارة الداخلية المقيدة بميزانية محددة لصرف الدعم الشهري المواطنين.
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