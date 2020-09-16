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صممت للطالب المتميز.. رئيس الجامعة المصرية اليابانية: 80% حد أدنى للقبول

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:13 م
أحمد الجوهري رئيس
أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية
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هاني حسين
قال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، إن الجامعة مملوكة للحكومة المصرية بالكامل وتم بناؤها بناء على اتفاقية ثنائية بين مصر واليابان والجانب المصري يقدم المباني والأرض ومصاريف إدارة  الجامعة،  والجانب الياباني يقدم الأجهزة والخبراء اليابانين ويتحمل تكلفة الأساتذة اليابانيين .

وأضاف أحمد الجوهري  في مداخلة هاتفية على قناة : إكسترا نيوز"، :" الجامعة دخلت التنسيق، والحد الأدنى  للقبول 80% من الثانوية الاعامة أو  شهادات مماثلة واختبار قبول، ويتم إعداد اختبار قبول تحريري ومقابلة شخصية".

وتابع أحمد الجوهري:"  الجامعة تم تصميمها للطالب المجتهد المتميز وتلك الجامعة  تعتمد على طريقة التعليم اليابانية".

وأكمل أحمد الجوهري:"  نحن في حاجة إلى خريج نخرج به للأسواق العالمية"، مضيفا:"  في الحرم الجامعي  كلية الهندسة بها  10 برامج ونقبل حوالي 500 طالب وفي كلية الدراسات الدولية نقبل 200 طالب على 4 برامج".

ولفت أحمد الجوهري:"   حوالي 85 % من الطلاب مصريين و15 % من دول أفريقية وكل طلاب الدول الإفريقية يدرسون دكتوراه وماجستير داخل الجامعة ".
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