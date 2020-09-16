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أخبار العالم

إنذار لـ محمد صلاح.. مدينة ليفربول تتجه للإغلاق بسبب تفشي كورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن مدينة ليفربول الإنجليزية على شفا الإغلاق المحلي مع تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الصحيفة إن ليفربول على وشك الإغلاق وارتفع معدل الإصابة المحلي إلى أكثر من 100 شخص لكل 100 ألف شخص.

وقال العمدة جو أندرسون إنه يتوقع الآن تمامًا فرض قيود جديدة على المدينة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وذكر موقع "ليفربول إيكو" إنه لن يفاجأ إذا اتخذت الحكومة إجراءات بشأن ليفربول، وكل منطقة ميرسيسايد، وربما منطقة الشمال الغربي بأكملها.

تم وضع ميرسيسايد على قائمة المراقبة الحكومية يوم الجمعة الماضي، لكن الحالات استمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين، خاصة في ليفربول ونووسلي وويرال وسانت هيلينز.

ومن المتوقع أن تعرف المنطقة الإجراء الذي ستتخذه الحكومة في المنطقة من خلال إعلان يوم الجمعة.

ويتعرض عدد من الأماكن في جميع أنحاء المملكة المتحدة حتى الآن لعمليات الإغلاق المحلية ويبدو أن ليفربول قد تكون التالية في القائمة.

قال العمدة أندرسون إنه يعتقد أنه يمكن اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيض معدل الإصابة، موضحًا:"'نعلم أنه ستكون هناك اجتماعات حكومية لتقرير ما سيحدث بعد ذلك يوم الجمعة ، لكننا نتوقع تمامًا أن نتأثر بإجراءات الإغلاق التي تجاوزت 100 حالة لكل 100 ألف شخص".

ويشار إلى أن مدينة ليفربول هي معقل نادي ليفربول الذي يلعب لصالحة نجم كرة القدم المصري محمد صلاح.
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