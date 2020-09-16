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محافظات

غدًا.. بدء استخراج تصاريح صيد الطيور المهاجرة في مطروح

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:06 م
صيد الطيور المهاجرة
صيد الطيور المهاجرة
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ايمن محمود
صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على السماح باستخراج تصاريح الصيد للمواطنين، بدءًا من غد الخميس من خلال التقدم لمجالس مدن المحافظة مع بدء موسم صيد الطيور المهاجرة، والذي يبدأ  كل عام من سبتمبر وحتى 15 نوفمبر من كل عام.

وصرح بذلك طاهر السنينى مدير إدارة البيئة بمطروح.

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وأوضح أن محافظة مطروح تبدأ فى إصدار تراخيص الصيد للمواطنين من خلال مجالس المدن بعد دفع المواطنين للرسوم المقررة، وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية.

واضاف ان التصاريح التي تم منحها للمواطنين الصيد  بالشباك والبندقية الخرطوش وفقا للإشتراطات المنظمة الواردة  مع موسم هجرة الطيور البرية القادمة من أوروبا حتى 15 نوفمبر المقبل، طبقا للقرار رقم 146 لسنة 2020 لوزارة البيئة وطبقا للاشتراطات المنظمة لذلك.

وأشار مدير إدارة البيئة بمطروح بأنه تم مخاطبة كافة مراكز ومدن المحافظة، للبدء فى إصدار تراخيص الصيد، تمهيدا لقيام الأهالى بنصب الشباك فى أماكن توافد الطيور المهاجرة.
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