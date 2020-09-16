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أخبار البلد

التأمين الصحي الشامل توضح 6 أدوار رئيسية لطبيب الأسرة|فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت منظومة التأمين الصحى الشامل إن دور طبيب الأسرة مهم فى مساعدة المريض فى التخصص الطبي الذي ييسر له تشخيص حالته الصحية، إضافة إلى متابعة الحالة بعد إتمام أى جراحات حتي تمام الشفاء مع تقديم التثقيف الصحي المتكامل لجميع أفراد الأسرة.
 
وأضافت المنظومة، أن طبيب الأسرة يقدم الرعاية الصحية للأطفال في جميع المراحل حتي سن البلوغ كما أنه يتابع الحالة المرضية بشكل منتظم. 
 
وأكملت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن دور طبيب الأسرة يكمن فى 6 أدوار رئيسية؛ وهى تقيم الحالة النفسية للمريض والعناية بالحالات المزمنة مثل السكر والضغط والقلب والأورام، وتقديم توعية صحية لجميع أفراد الأسرة والاحتفاظ بالسجلات الطبية لكل مواطن والوقاية من الأمراض المختلفة من خلال الفحوص الدورية مع إرشاد المريض للطبيب المتخصص فى نظام الإحالة.

وكانت منظومة التأمين الصحى الشامل أكدت أن طبيب الأسرة يمثل النواة الحقيقية لمشروع التأمين التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن طبيب الأسرة حاصل على شهادة البكالوريوس فى الطب والجراحة وأكمل سنة الامتياز التدريبية واستكمل الدراسات العليا التى تمنحه درجة الأخصائى فى تخصص طب الأسرة.

وتابعت: "هناك معادلة بسيطة توضح تأثير طبيب الأسرة على كفاءة المنظومة الصحية وهى طبيب أسرة مؤهل جيدا وبعض الأدوية البسيطة ومعمل تحاليل بسيط فى الوحدة الصحية أو مركز طب أسرة ليساوى ذلك قدرة على علاج 70 إلى 80% من الأمراض، وبالتالي يمكننا تفادي مضاعفات خطرة".

وتعد منظومة التأمين الشامل، منظومة تكافلية تضم كل المصريين، أي أن كل المواطنين مؤمن عليهم ويغطي التأمين الصحي الشامل الأسرة بالكامل وليس كل شخص منفرد، كل أسرة لها ملف عائلي طبيب أسرة، على معرفة بتاريخ الأسرة الصحي وتتكفل الدولة باشتراكات ومساهمات لغير القادرين، كما أن النظام يقلل المصاريف الصحية بشكل عام، ويتم تسعير الخدمات الطبية بشكل عادل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل بالتأمين الصحي الشامل:
الرقم القومي لأفراد الأسرة.
شهادات الميلاد للأطفال.

وتنفذ مراحل التأمين الصحي الشامل في محافظات مصر:

المرحلة الأولى
بورسعيد
الإسماعيلية
السويس
جنوب سيناء
الأقصر
أسوان

المرحلة الثانية
شمال سيناء
مطروح 
قنا

المرحلة الثالثة
دمياط
كفر الشيخ
الإسكندرية
البحيرة
 سوهاج
 
المرحلة الرابعة
الفيوم
بني سويف
المنيا
اسوان
الوادي الجديد

المرحلة الخامسة
الشرقية
المنوفية
الغربية
الدقهلية

المرحلة السادسة
القاهره
الجيزه
القليوبية

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