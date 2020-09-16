أضرار البخار للوجه.. للرجال والنساء

يؤدي بخار الماء إلى إرخاء المسام ، ما يؤدي إلى تمددها، ويتم طرد الأوساخ الداكنة والدهون التي تتراكم بداخلها، وتحتاج البشرة أن تمر بعملية تجديد مستمرة ، مما يتسبب في تراكم البكتيريا الميتة على وجهك، لذلك يفضل استخدام بخار الماء للتخلص من الرواسب وشحوب الوجه.
- أضرار البخار للرجال
يمكن أن تتسبب الحرارة ، فى مخاطر الإصابة بالجفاف وينصح بعدم قضاء أكثر من 15 إلى 20 دقيقة في الداخل، من المهم أيضًا شرب الكثير من الماء مسبقًا.
وتوفر غرفة البخار أيضًا بيئة مثالية لأنواع معينة من البكتيريا والجراثيم تنمو وتنتشر، ومن الأمثلة على هذا الخطر قدم الرياضي والالتهابات الفطرية الأخرى التي يمكن أن تزدهر في الظروف الدافئة والرطبة، لذلك يُنصح بارتداء منشفة وشباشب أو أحذية استحمام عندما تكون داخل غرفة بخار.
بسبب الحرارة الشديدة في غرف البخار ، هناك بعض الأشخاص الذين يُنصح بتجنبهم:
النساء الحوامل
أي شخص يعاني من أمراض القلب
أولئك الذين يعانون من انخفاض شديد أو ارتفاع ضغط الدم
أي شخص مصاب بالصرع
الذين يتناولون المضادات الحيوية
مستخدمو العقاقير التي تغير العقل ، مثل المنبهات أو المهدئات أو الكحول
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- فوائد البخار للبشرة الدهنية
يساعد النعناع على تضييق المسام.
لتحفيز البخار ، استخدم أوراق النعناع ، فهي مفيدة للبشرة المعرضة لحب الشباب.
إذا كنت تعانين من حب الشباب ، ضعي النعناع على البخار مرتين في الأسبوع فهو يعمل على ..
تأخر ظهور التجاعيد
يكون البخار بديلًا رائعًا لمستحضرات التجميل باهظة الثمن، يؤدي القيام بذلك على وجهك إلى اندفاع الدورة الدموية ، وبالتالي زيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين ، مما يمنحك بشرة مرنة ويؤخر ظهور التجاعيد.
ترطيب الجسم بشكل طبيعي
إطلاق كل الدهون والزيوت يجبر جسمك على إنتاج المزيد من الزيوت الطبيعية التي ترطب البشرة وترفع مستويات ترطيبها، بالإضافة إلى ذلك ، يعمل التبخير على زيادة نفاذية بشرتك بحيث تسمح بمرور الرطوبة خلالها.
امتصاص منتجات العناية بالبشرة بشكل أفضل
يساعد البخار على تعزيز الدورة الدموية بشكل كبير، مما يمكنها من امتصاص منتجات العناية بالبشرة بشكل جيد والاستفاده منها بشكل جيد، مما يؤدي إلى تأثير أكبر.
حصول الوجه على كمية كبيرة من الأكسجين
من الفوائد العظيمة لبخار وجهك هو توسع الأوعية الدموية الذي يحدث ، مما يمنح وجهك دفعة كبيرة من الأكسجين، وبالنسبة للغالبية العظمى منا ، عندما تنتهي من التبخير وتبدو حمراء، هذا يعني أنك قمت بضخ بعض الأوكسجين الثقيل على وجهك.
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- بخار للوجه بالفازلين
يساعد الفازلين مع البخار على التخلص من الروؤس السوداء، لذلك اسكبي الماء الساخن في وعاء وانزلي وجهك فوقه حتى يساعد البخار في فتح المسام ، جرب إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي أو الفازلين ، ثم ضع منشفة على رأسك والوعاء للحفاظ على تركيز البخار على وجهك.
ضعي كمية كافية من الفازلين أو زيت الأطفال، ثم ضعي وجهك بالقرب من الماء الساخن للحصول على البخار وعلاج مشاكل البشرة، ثم استخدمي كرة القطن لتوزيعها على الوجه بالكامل، بغض النظر عن نوع البشرة، استمر في مراقبة بشرتك، سيساعد الفازلين في التخلص من المناطق التى بها مشاكل بارز في الوجه بشكل جيد، والتخلص أيضًا من جفاف الجلد.
ويجب غسل اليدين للتأكد من أن معظم الجراثيم والزيت إما قد تم قتلها أو اختفائها ، يجب أن يستغرق حوالي 20 ثانية. وهو مقدار الوقت الذي يستغرقه موت الجراثيم.
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- بخار للوجه بالليمون
الليمون له فوائد كثيرة لبشرتك، يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي و أحماض بيتا هيدروكسي التي تزيل خلايا الجلد الميتة وتساعد على إزالة الرؤوس السوداء وحب الشباب وتغير اللون ، بينما العسل مضاد طبيعي للأكسدة ومضاد للبكتيريا، له خصائص ترطيب وتنعيم ومضادة للتجاعيد.
في قدر ، اغلي 1/2 لتر من الماء ، ثم اسكبه في وعاء وأضف 10 قطرات من زيت الليمون العطري أو عصير الليمون ، خذ منشفة ، ضعها على وجهك على الوعاء وأغلق عينيك. انتظر لمدة 10 دقائق.
أضف 1 ملعقة صغيرة من العسل والليمون والسكر أو الملح في وعاء. امزجيها وضعيها على وجهك. دلكي وجهك قليلًا لمدة 3 دقائق. ثم اشطفيه بالماء الصافي.
رطب وجهك
اختر الزهور المجففة حسب نوع بشرتك:
البشرة الطبيعية: الزعتر والبابونج والبقدونس والبردقوش والخزامى
البشرة الدهنية: المريمية ، أو الأوكالبتوس ، أو إكليل الجبل ، أو النعناع ، أو الشاي ، أو الزعتر ، أو إبر الصنوبر ، أو اللحاء ، أو شرائح البرتقال أو الليمون.
البشرة الجافة: البابونج والليمون والخزامى والمريمية
يمكنك أيضًا استبدال الزهور المجففة بالزيت الأساسي وفقًا لنوع بشرتك أو الحقن:
البشرة العادية: خشب الورد ، إبرة الراعي ، الياسمين ، اللافندر ، زهر البرتقال ، الباتشولي
البشرة الدهنية: شجرة الشاي ، خشب الورد ، الليمون ، الأوكالبتوس ، إبرة الراعي ، الباتشولي ، إكليل الجبل ، الإيلنغ ، الجريب فروت
البشرة الجافة: خشب الورد ، البابونج ، الحمضيات ، الياسمين ، اللافندر ، زهر البرتقال ، الورد
جلد حب الشباب: شجرة الشاي والليمون
البشرة الناضجة: خشب الورد ، البتشول ، الليمون ، الخزامى
1- أضف ملعقتين كبيرتين من الزهور المجففة في فضلات من الماء واغلي النباتات أو أضف 4 قطرات من الزيوت العطرية في فضلات من الماء المغلي.
2 - تصب في وعاء.
3 - أمل وجهك فوق الوعاء وقم بتغطية رأسك بمنشفة. يجب أن تكون الحرارة لطيفة.
انتظر من 10 إلى 15 دقيقة حسب حساسيتك (البشرة الحساسة ، سيتم تقصير الوقت)