أضرار البخار للوجه.. للرجال والنساء

امتصاص منتجات العناية بالبشرة بشكل أفضل

يساعدعلى تعزيز الدورة الدموية بشكل كبير، مما يمكنها من امتصاص منتجات العناية بالبشرة بشكل جيد والاستفاده منها بشكل جيد، مما يؤدي إلى تأثير أكبر.

حصول الوجه على كمية كبيرة من الأكسجين

ويجب غسل اليدين للتأكد من أن معظم الجراثيم والزيت إما قد تم قتلها أو اختفائها ، يجب أن يستغرق حوالي 20 ثانية. وهو مقدار الوقت الذي يستغرقه موت الجراثيم.

ويجب غسل اليدين للتأكد من أن معظم الجراثيم والزيت إما قد تم قتلها أو اختفائها ، يجب أن يستغرق حوالي 20 ثانية. وهو مقدار الوقت الذي يستغرقه موت الجراثيم.

يساعد الفازلين مععلى، لذلك اسكبي الماء الساخن في وعاء وانزلي وجهك فوقه حتى يساعد البخار في فتح المسام ، جرب إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي أو الفازلين ، ثم ضع منشفة على رأسك والوعاء للحفاظ على تركيز البخار على وجهك.

- بخار للوجه بالليمون

الرؤوس السوداء وحب الشباب وتغير اللون ، بينما العسل مضاد طبيعي للأكسدة ومضاد للبكتيريا، له خصائص ترطيب وتنعيم ومضادة للتجاعيد. الليمون له فوائد كثيرة لبشرتك، يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي و أحماض بيتا هيدروكسي التي تزيل خلايا الجلد الميتة وتساعد على إزالةوحب الشباب وتغير اللون ، بينما العسل مضاد طبيعي للأكسدة ومضاد للبكتيريا، له خصائص ترطيب وتنعيم ومضادة للتجاعيد.





في قدر ، اغلي 1/2 لتر من الماء ، ثم اسكبه في وعاء وأضف 10 قطرات من زيت الليمون العطري أو عصير الليمون ، خذ منشفة ، ضعها على وجهك على الوعاء وأغلق عينيك. انتظر لمدة 10 دقائق.

أضف 1 ملعقة صغيرة من العسل والليمون والسكر أو الملح في وعاء. امزجيها وضعيها على وجهك. دلكي وجهك قليلًا لمدة 3 دقائق. ثم اشطفيه بالماء الصافي.





رطب وجهك



