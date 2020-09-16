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رياضة

فايلر يعقد جلسة مع الشحات قبل بداية مران الأهلي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع حسين الشحات، لاعب وسط الفريق، قبل بداية المران.

وحرص السويسري على الاجتماع بالشحات في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، للاطمئنان على حالته وبرنامجه التأهيلي ومدى جاهزيته.

وكان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.
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