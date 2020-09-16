أمن الغربية يكثف جهوده لضبط تشكيل عصابي سرق أجهزة كهربائية بـ 800 ألف جنيه

تكثف المباحث الجنائية بالغربية من جهودها لضبط تشكيل عصابى متهمين بسرقة أجهزة كهربائية تقدر بـ 800 ألف جنيه من داخل استراحة خاصة بقرية كفر البسطويسى التابعة لمركز المحلة.

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تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغا من المواطن مجدى حداد بسرقة محتويات استراحته الخاصة المكونة من ثلاث طوابق بقرية كفر البسطويسى وهو عبارة عن أجهزة كهربائية تقدر بـ 800 ألف جنيه .

وأضاف المجنى عليه فى البلاغ، أن الاستراحة لا يسكن فيها أحد لكونه يعمل فى إحدى الدول العربية وعقب عودته تفاجأ بكسر فى البوابة وسرقة أجهزة كهربائية عبارة عن " ٢ ثلاجة،غسالة اتوماتيك، غسالة اطباق، بوتجاز ، ٥ شاشة تليفزيون ، ميكرويف، فرن حراى، بوتجاز ، ٥ سخان، ١٢ ستارة ، ٤ تكييف، ٤ مكنسة كهربائية ولا يتهم أحد .

وكشفت التحريات الأمنية أنه تم التعرف على هوية التكشيل العصابى وهم " محمود . م . ا . س " مقيم قرية دمرو ، " محمد . ح " وشهرته بوجى ، مقيم قرية طنبارة " فرج . ا " مقيم قرية طنبارة ، " منصور. ا . ال " مقيم قرية الثابت، " محمد . ا " وشهرته الألمانى مقيم قرية طنبارة .

تم تشكيل فريق بحث وتحرى لسرعة ضبط الجناة وتحرر محضر ٣٧٥٣٧ جنح مركز المحلة لعرضهم على النيابة العامة للتتولى باقى التحقيقات