AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل جلسة محاكمة القطري ناصر الخليفي في قضية الفساد المالي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:53 م
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
Advertisements
قسم الخارجي
شهدت المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا، اليوم الأربعاء، استكمال جلسة الاستماع لرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، في إتهامه بالفساد. 

ووفقا لوسائل اعلام فرنسية، فإن الخليفي كان يجلس بين محاميه ويدون بعض الملاحظات، وسمح له بنزع القناع الطبي. 

وبدأ الخليفي الحديث وهو محاط بجدران زجاجية، وتكلم باللغة العربية مستفيدا من مترجم فوري، في محاكمة تُعقد باللغة الفرنسية.

ووجه قاضي المحاكمة إلى الخليفي تساؤلًا: "هل بالفعل تربح من 15 إلى 25 مليون دولار في السنة؟ وهل ثروتك تتراوح بين 70 و100 مليون دولار؟". 

ورد رئيس النادي الباريسي: "لقد أجاب المحامي الخاص بي بالفعل على هذا السؤال، ولا أريد العودة إليه".

ويواجه رئيس قنوات بي ان سبورتس القطرية، اتهامات بالفساد بشأن حقوق بث مونديال 2026 و2030، من خلال رشاوي لجيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتهمة الرشوة.. مالك bein sports القطرية يواجه عقوبة السجن 5 سنوات

بدء محاكمة القطري ناصر الخليفي في قضايا فساد بسويسرا

السجن يلاحقه .. تفاصيل اتهامات ناصر الخليفي مالك قنوات bein sports أمام القضاء السويسري

تعليق الجلسة.. ناصر الخليفي يمثل أمام القضاء السويسري في قضية فساد حقوق بث المونديال

رشاوى وسوء إدارة.. ناصر الخليفي يواجه تهما عقوبتها السجن 5 سنوات

فيلا مقابل حقوق البث.. جيروم فالكه يقر بتهم الفساد والرشاوى مع ناصر الخليفي

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مقلقة في حالات كورونا

الوجه الخفي لقوى الشر.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو مهما للسيسي

حجز أحمد حسن وزينب 24 ساعة بتهمة ترهيب طفلتهما

ميسي يقود برشلونة للفوز على جيرونا وديًا بثلاثية.. فيديو

لغز على تيك توك| هل تستطيع إيجاد الفرق بين أم أربعينية وابنتها؟ شاهد

بيان هام من وزارة التعليم الكويتية بشأن الثانوية العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة

على البحر.. إيمي طلعت زكريا بإطلالة تخطف الأنظار

أسد الصحراء قاهر الطليان .. تفاصيل لحظة إعدام عمر المختار.. صور