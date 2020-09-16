هجمة على مصر .. خبير معلوماتي يوجه تحذيرا للمواطنين بسبب السوشيال ميديا.. فيديو

قال المهندس وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، إن التفاعل مع أى موضوع على السوشيال ميديا سواء بالإيجاب أو السلب يصبح هذا الأمر ترند.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك 22 مليون حساب يتفاعلون على منصات السوشيال ميديا بمصر من ضمن 37 مليون حساب.





وأكد أنه من ضمن الـ 22 مليون حساب، حسابات حقيقية و مزيفة، وأى تفعل من المصريين يظهر ويكون ترند وأوضح أن مصر تحتل المركز الأول على الدول العربية فى التفاعل على السوشيال ميديا، ورقم ثلاثة عالميًا وهذا رغم يفزع





ولفت إلى أن شخص واحد يستطيع إدارة 1000 حساب على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص المأجورة تقوم بعمل حملات على مصر.





وأشار إلى أن كتائب السوشيال ميديا يكونوا موجودين خارج الدولة ويرتبط بمجموعة فى الداخل، وكشف أنه يستهدفون أشخاص معينة.





وتابع أن المواطن من الممكن أن ينام ويستيقظ ويشاهد أنه قام بعمل لايك أو اعجاب على صفحة، وهو لم يفعل ذلك.





وحذر وليد عبد المقصود، من هجمة شرسة على مصر فى نهاية هذا العام، موضحًا أن مصر الآن فى هجوم على مصر ولكن فى نهاية العام ستكون أخطر.





وطالب من جميع المواطنين بفلترة الحسابات الشخصية والدخول على الاعدادات والخروج من أى صفحات غير معروفة.



