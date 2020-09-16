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محافظات

محافظ الوادى الجديد: 144 مليون جنيه زيادة في الخطة الاستثمارية للعام الحالي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:55 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي
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منصور ابوالعلمين
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه يجرى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الجاري بنجاح وفقا للخطة الزمنية المعتمدة، حيث تم تخصيص 269 مليون جنيه للمحافظة .

واشار إلى وجود زيادة في الاعتمادات المخصصة للعام الجاري بنسبة 100%، من خلال زيادة 144 مليون جنيه مقارنة بخطة العام المالي 2017-2018.

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مخصصات العام المالي الماضي، والتي بلغت 203 ملايين جنيه، وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطته الاستثمارية بنسبة 100%، ومن ضمن المشروعات التي تم تنفيذها، إنارة مبنى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية بألواح الطاقة الشمسية،

 وفي إطار جهود المحافظة لجذب الاستثمارات الكبرى إليها، تم إنشاء مبنى فرع الهيئة العامة للاستثمار، ومن المقرر افتتاحه قريبا.

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من جانب آخر أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ، اليوم الأربعاء، عن وصول 160 بطاقات تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وقال المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، انه تم  تسليم البطاقات للإدارات التموينية، في مراكز المحافظة الخمسة من خلال المكاتب والإدارات التموينية، وجرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وتسليمها المنتفعين.

وأوضح أنه تم تسليم 160 بطاقة تموينية ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف) للإدارات التموينية، بواقع 5 بطاقات لمركز بلاط، 5 بطاقات لمركز باريس، 12 بطاقة لمركز الفرافرة، 39 بطاقة لمركز الداخلة، 98 بطاقة لمركز الخارجة وبطاقة لمكتب تموين قرية بولاق بالخارجة، وجرى التسليم لصاحب البطاقة من خلال الرقم القومي الخاص به.

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