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توك شو

وزير التعليم يرد على قنوات الشر المشككة فى التطوير.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:08 م
طارق شوقى وزير التعليم
طارق شوقى وزير التعليم
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البهي عمرو
رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على ما قامت به الجماعات الإرهابية وقنوات الشر على التشكيك فى تطوير التعليم بمصر، وقال إن هذا الشيء كان مؤلما، لان تلك الجماعة كان تتطاول علينا.

وأشار وزير التعليم إلى أنهم لم يتحدثوا عن أحد ولكن تلك الجماعة وتلك القنوات طوال الوقت تتطاول وتشكك فيما يتم فى مصر.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على أن يستمتع الطالب بالتعليم، ويتم القضاء على التصارع من أجل درجة او نصف درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن نظام الثانوية العام فى العام المقبل سيكون متغيرا.

ولفت إلى أنه لا يوجد كتب فى الثانوية العام، أن الكتب التفاعلية بديلة للكتب الخارجية فى الثانوية العامة و الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحسين أوضاع المعلمين.

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