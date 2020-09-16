شلل مروري بـ الأوتوستراد لانفجار ماسورة صرف صحي| شاهد

تعرض طريق الأوتوستراد لشلل مروري تام إثر انفجار ماسورة صرف صحى ناحية منطقة منشية ناصر .









وتسبب ذلك فى غرق طريق الاوتوستراد فى الاتجاهين ، مما أدى إلى اصابة الطريق بكثافات مرورية مرتفعة .









تلقت عمليات مرور القاهرة بلاغا بانفجار ماسورة صرف صحى بطريق الاوتوستراد ناحية منطقة منشية ناصر ، وتسبب ذلك فى اصابة الطريق بشلل مرورى تام نتيجة ارتفاع المياه .









على الفور تم اخطار شركة الصرف الصحى ومسئولى الحى لسرعة التعامل مع البلاغ وجار عمليات شفط المياه من الطريق واصلاح الماسورة.









فى الوقت الذى عزز فيه رجال المرور من تواجدهم بطريق الاوتوستراد لسحب الكثافات المرورية فى الاتجاهين .