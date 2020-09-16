AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شلل مروري بـ الأوتوستراد لانفجار ماسورة صرف صحي| شاهد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:19 م
غرق الاتوستراد
غرق الاتوستراد
Advertisements
كتب محمد صبرى
تعرض طريق الأوتوستراد لشلل مروري تام إثر انفجار ماسورة صرف صحى ناحية منطقة منشية ناصر .


وتسبب ذلك فى غرق طريق الاوتوستراد فى الاتجاهين ، مما أدى إلى اصابة الطريق بكثافات مرورية مرتفعة .


تلقت عمليات مرور القاهرة بلاغا بانفجار ماسورة صرف صحى بطريق الاوتوستراد ناحية منطقة منشية ناصر ، وتسبب ذلك فى اصابة الطريق بشلل مرورى تام نتيجة ارتفاع المياه .


على الفور تم اخطار شركة الصرف الصحى ومسئولى الحى لسرعة التعامل مع البلاغ وجار عمليات شفط المياه من الطريق واصلاح الماسورة.


فى الوقت الذى عزز فيه رجال المرور من تواجدهم بطريق الاوتوستراد لسحب الكثافات المرورية فى الاتجاهين .
شلل مروري بـ الأوتوستراد لانفجار ماسورة صرف صحي| شاهد
شلل مروري بـ الأوتوستراد لانفجار ماسورة صرف صحي| شاهد
شلل مروري بـ الأوتوستراد لانفجار ماسورة صرف صحي| شاهد
شلل مروري بـ الأوتوستراد لانفجار ماسورة صرف صحي| شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد كسر خط مياه الشرب بدمياط يغرق الشوارع والمحال.. والمحافظ تتدخل

السيطرة علي غرق محطة الصرف الصحي بمستقبل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

أسد الصحراء قاهر الطليان .. تفاصيل لحظة إعدام عمر المختار.. صور

اخبار الرياضة .. الاهلي "خايف" من الزمالك وبيراميدز .. طارق يحيى يقود مران الأبيض.. كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

هل صلاة الصبح تختلف عن صلاة الفجر؟

مفاجأة.. مدرب مصري يرافق كارتيرون في التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

هو أي حاجه تتحط عليا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة بعد هجوم جماهير الزمالك

3000 جنيه يوميا.. وزير التعليم يعلن خبرا سارا للمعلمين| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة

على البحر.. إيمي طلعت زكريا بإطلالة تخطف الأنظار

أسد الصحراء قاهر الطليان .. تفاصيل لحظة إعدام عمر المختار.. صور