فشلت محاولتها السابقة.. ممثلة شابة تفارق الحياة منتحرة

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن وفاة الممثلة الكورية الجنوبية أوه إن هي -36 عاما- في ظروف غامضة، بعد أن عُثر عليها مفارقة للحياة في شقتها، ورجحت الشكوك الأولية إلى انتحارها.





وأضافت التقارير، أنه عُثر على أ وه إن هي -36 عاما- مساء أمس الثلاثاء، وهي فاقدة للوعي في شقتها، وتم نقلها للتو إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، إلا أنها فارقت الحياة.





وأفادت التقارير أن « أ وه إن هي» تلقت العلاج الأولي بعد نقلها من منزلها في إنتشون (غرب سيول) إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة بعد أن بدأت حالتها تستقر.