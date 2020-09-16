AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وست بروميتش يصعد للدور الثالث فى كأس الرابطة بالفوز على هاروجيت.. وحجازي يغيب

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:20 م
وست بروميتش ألبيون
وست بروميتش ألبيون
Advertisements
إسماعيل محمود
تأهل نادي وست بروميتش ألبيون للدور الثالث لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بفوزه على هاروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الدور الثاني.

أحمد حجازي المحترف المصري لم يشارك في المباراة نهائيًا، وتم استبعاده من قائمة وست بروميتش ألبيون.

افتتح هاربر التسجيل لوست بروميتش ألبيون، قبل أن يسجل روبسون كانو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 77، سجل روبينسون الهدف الثالث لوست بروميتش، ليؤكد صعود فريقه للدور الثالث.

ويلاقي وست بروميتش ألبيون في الدور الثالث الفائز من مباراة ساوثهمبتون أمام برينتفورد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد غياب 16 عاما.. ليدز يونايتد يعود رسميا للدوري الإنجليزي

حجازي احتياطيا مع وست بروميتش في مباراة حسم الصعود للدوري الإنجليزي

أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا

كهربا يهنئ أحمد حجازي على صعود فريقه للدوري الإنجليزي الممتاز

مواجهات سهلة للمحترفين المصريين في إنجلترا في كأس الرابطة.. ونارية لـ النني مع آرسنال

المحمدي يقود أستون فيلا للتأهل للدور الثالث لكأس الرابطة بعد الفوز على بيرتن

ترشيحاتنا

أكبر طرف خاسر بتوقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

مدرب تونسي عن رحيل كارتيرون: الخسارة ستكون مدوية حال توقيعه للأهلي

مقترح برلماني.. منح المرأة 3 أيام إجازة أسبوعيا مقابل ساعة عمل إضافية

تفاصيل جلسة محاكمة القطري ناصر الخليفي في قضية الفساد المالي

ميسي يقود برشلونة للفوز على جيرونا وديًا بثلاثية.. فيديو

عقب رحيله من الزمالك.. ماجد سامي يكشف كواليس جديدة في فسخ تعاقد كارتيرون مع وادي دجلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة

على البحر.. إيمي طلعت زكريا بإطلالة تخطف الأنظار

أسد الصحراء قاهر الطليان .. تفاصيل لحظة إعدام عمر المختار.. صور