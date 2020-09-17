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برلمان

5 ضوابط لتعيين رئيس الجمهورية 100 نائب بمجلس الشيوخ

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أحمد أيمن
أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج جولة الإعادة فى مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، لتكتمل مقاعد المنتخبين داخل المجلس القادم والمقدرة بـ 200 من أصل 300 عضو، على أن يتم تعيين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية.

وخاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.

وحدد قانون مجلس الشيوخ، ضوابط تعيين رئيس الجمهورية الـ 100 عضو المتبقين قبل بداية دور انعقاد المجلس الجديد في الخميس الأول من اكتوبر المقبل، كالآتي:

المادة (28)

يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

(تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب)
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