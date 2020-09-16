وزير الأوقاف: سلسلة رؤية أحدثت نقلة في نشر الفكر الوسطي

استقبل اليوم الأربعاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب .
وخلال اللقاء أكد محمد مختار جمعة أن سلسلة “رؤية” للفكر الوسطي المستنير تسهم إسهامًا كبيرًا في بناء الوعي الرشيد ومحاربة الفكر المتطرف , حيث تم إصدار عدد (22) كتابا باللغة العربية , وترجمة كتاب (فقه بناء الدول) إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية , مؤكدًا أن سلسلة “رؤية” المترجمة ستكون صوت مصر الوسطي للعالم كله في مجال تجديد الخطاب الديني , ورؤية للنشء خطوة على طريق العناية بثقافة الطفل .
اكدت وزارة الأوقاف أن ما أثير عن إرسال الأوقاف وفدا من مفتشي الوزارة لإغلاق مسجد فاضل بالسادس من أكتوبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق ، وهو ما أكدته مديرية أوقاف الجيزة ، حيث إن المسجد يحظى بالعناية اللازمة من الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف و يقوم فضيلته بالإشراف على المسجد والجانب الدعوي فيه خير قيام .
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف أنه تم افتتاح مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية , بلغ عددها 69 مركزًا ، لإتقان وحفظ القرآن الكريم وتجويده على أيدي العلماء والقراء المتخصصين ، بعيدًا عن أيدي العناصر المتطرفة والمتشددة التي كانت تتخذ من غطاء تحفيظ القرآن الكريم ستارا تحاول أن تستر به أغراضها الخبيثة في محاولات السيطرة أو التجنيد المبكر للأطفال والناشئة لصالح الجماعات المتطرفة والمتشددة ومدة الدراسة بالمركز سنتان الأولى : تمهيدية في حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد .