وزير الأوقاف: سلسلة رؤية أحدثت نقلة في نشر الفكر الوسطي

وخلال اللقاء أكد محمد مختار جمعة أن سلسلة “رؤية” للفكر الوسطي المستنير تسهم إسهامًا كبيرًا في بناء الوعي الرشيد ومحاربة الفكر المتطرف , حيث تم إصدار عدد (22) كتابا باللغة العربية , وترجمة كتاب (فقه بناء الدول) إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية , مؤكدًا أن سلسلة “رؤية” المترجمة ستكون صوت مصر الوسطي للعالم كله في مجال تجديد الخطاب الديني , ورؤية للنشء خطوة على طريق العناية بثقافة الطفل .

اكدت وزارة الأوقاف أن ما أثير عن إرسال الأوقاف وفدا من مفتشي الوزارة لإغلاق مسجد فاضل بالسادس من أكتوبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق ، وهو ما أكدته مديرية أوقاف الجيزة ، حيث إن المسجد يحظى بالعناية اللازمة من الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف و يقوم فضيلته بالإشراف على المسجد والجانب الدعوي فيه خير قيام .



