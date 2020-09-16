مدحت العدل لـ مؤمن زكريا: يا رب ترجع تملا الملاعب أهداف حتى لو في الزمالك| فيديو

وجه الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل رسالة إلى اللاعب مؤمن زكريا ، قائلا "احنا كلنا بنحبك.. وانت انسان مصري جميل وشاب مكافح.. وكلنا بنتمنالك السلامة..ويارب ترجع تملي الملاعب أهداف حتى لو فى الزمالك".





وأضاف الدكتور مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن" الفضائية، أنه سعيد جدا بموقف اللاعب العالمي محمد صلاح بتعبيره بموقفه العظيم تجاه التضامن مع مؤمن زكريا.





وتابع الكاتب والسيناريست أنه يدعو المصريين جميعا أن يرسلوا له رسائل تضامنية معه ويدعون له بالعودة الى الملاعب بعد إتمام شفائه.





وأوضح الدكتور مدحت العدل أن اللاعب مؤمن زكريا مثل ابنه يتضامن معه وهو أخ لجميع المصريين والجميع يتمني له إتمام شفائه علي خير.