خلطة أعشاب للتخسيس السريع وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون

فى ثوانٍ معدودة وبأقل تكلفة يمكنك تحضير خلطة أعشاب للتخسيس سريع وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون يمكنك تحضيرها من مطبخك لحرق دهون البطن والأرداف ونحت قوامك فى لمح البصر إليك خلطة أعشاب للتخسيس فى أسبوع لنسف الدهون العنيدة فى منطقة البطن والأرداف.
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أعشاب للتنحيف من العطار بخل التفاح وبذور الحلبة
مكونات وصفة أعشاب للتنحيف من العطار
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء
كيف تطبقين الوصفة
انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.
يقلب جيدا ويشرب.
طريقة تطبيق الوصفة
خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. علاوة على ذلك ، فإن الطعم الحلو والمر لبذور الحلبة يساعد على تقليل الطعم الحمضي لخل التفاح
أعشاب لتنحيف البطن
مكونات أعشاب لتنحيف البطن
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر
1 ملعقة صغيرة عسل
1 كوب ماء
كيف تطبقين الوصفة
سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر. أغلق الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.
صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.
كيف تطبقين الوصفة
الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل مستويات السموم في الجسم. كما أنه يساعدك على الاسترخاء ويحسن الهضم والمناعة . خل التفاح مع الشاي الأخضر والعسل هو الوصفة المثالية لقمع الشهية وفقدان الوزن