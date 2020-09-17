AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خلطة أعشاب للتخسيس السريع وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
سموم
سموم
Advertisements
لمياء الياسين

فى ثوانٍ معدودة وبأقل تكلفة يمكنك تحضير خلطة أعشاب للتخسيس سريع وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون يمكنك تحضيرها من مطبخك لحرق دهون البطن والأرداف ونحت قوامك فى لمح البصر إليك خلطة أعشاب للتخسيس فى أسبوع  لنسف الدهون العنيدة فى منطقة البطن والأرداف.

أعشاب للتنحيف من العطار بخل التفاح وبذور الحلبة

مكونات وصفة أعشاب للتنحيف من العطار
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة 
انقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.
يقلب جيدا ويشرب.

طريقة تطبيق الوصفة 
خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن. علاوة على ذلك ، فإن الطعم الحلو والمر لبذور الحلبة يساعد على تقليل الطعم الحمضي لخل التفاح

أعشاب لتنحيف البطن

مكونات أعشاب لتنحيف البطن
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر
1 ملعقة صغيرة عسل
1 كوب ماء
كيف تطبقين الوصفة
سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر. أغلق الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.
صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.

كيف تطبقين الوصفة 
الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل مستويات السموم في الجسم. كما أنه يساعدك على الاسترخاء ويحسن الهضم والمناعة . خل التفاح مع الشاي الأخضر والعسل هو الوصفة المثالية لقمع الشهية وفقدان الوزن

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصفات تخسيس سريعة جدا للكرش والأرداف.. تحول الجسم لماكينة حرق

خلطة أعشاب للتخسيس وتحويل الجسم لماكينة حرق دهون

تحول الجسم لماكينة حرق.. إليك أقوى خلطة أعشاب لنسف الكرش

نشرة المرأة والصحة.. تدخين 3 سجائر يزيد نشاط كورونا في الجسم.. الهاتف المحمول يضعف الذاكرة.. وخلطة قوية تنسف الكرش

لهذه الأسباب توقفى عن تناول طعامك بعد الـ6 مساءً.. وريجيم ومشروب سريع لحرق الدهون

نتائجها مضمونة.. وصفة تخسيس سريعة جدا بخل التفاح

ترشيحاتنا

ميدو: مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل

بعد شجار مع طليقها.. نجمة شهيرة تدخل في نوبة بكاء بالشارع|شاهد

انتحار ممثلة شابة في ظروف غامضة

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

توأم روحي يحقق 8 ملايين جنيه بعد عرضه في 4 أسابيع

عرض 1500 مدرب على الزمالك خلال يومين.. أحمد مرتضى يكشف أبرز المرشحين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

في عيد ميلاده.. تعرف على الحمية الغذائية لـ محمد إمام وأبرز إطلالاته في الصيف