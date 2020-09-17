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أخبار العالم

ترامب: لست مستعدا للتوقيع على صفقة تيك توك

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه غير مستعد للتوقيع على صفقة مقترحة تشمل مجموعة "أوراسيل" الأمريكية، وتطبيق "تيك توك" التابع لشركة "بايت دانس" الصينية.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي، "قيل لي إنه لا يوجد مسار قانوني لضمان أن الأموال من صفقة "تيك توك" ستذهب إلى الحكومة الأمريكية".

وتابع: "لا، لست مستعدا للتوقيع على أي شيء.. سيبلغونني صباح الغد بالاتفاق وسأعلمكم بذلك".

وبموجب اقتراح شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق، والتي تتخذ من بكين مقرا لها، فإنها "ستحتفظ بمعظم الأعمال التجارية العالمية لـ"تيك توك"، وستنشئ مقرا للتطبيق في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، دخلت "بايت دانس" في في شراكة مع أوراكل في الولايات المتحدة الأمريكية، في صفقة تهدف إلى تلبية مخاوف إدارة ترامب من تأثير تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو على الأمن القومي، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وتأتي هذه الشراكة بعد أسابيع من التكهنات حول مستقبل التطبيق الصيني في الولايات المتحدة، حيث طلب الرئيس دونالد ترامب بيع التطبيق أو إغلاقه في الولايات المتحدة.

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