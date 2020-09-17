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حوادث

ضبط 3.900 طن سلع تموينية مدعمة بالبحيرة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3,900 طن سلع تموينية مدعمة "سكر، مكرونة"، و744 عبوة زيت تموين مدعم مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداولها بالأسواق قدرت بـ 39,798 جنيه- 600 قطعة كمامة طبية بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد تجميعها تمهيدًا للإتجار بها فى السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة سائق مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" حال سيره بدائرة مركز شرطة أبو المطامير (بمحافظة البحيرة).

وكان ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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