عرض الخميس تخفيض 6000 جنيه.. اشترِ Samsung Galaxy S10 Plus بـ 6500 جنيه فقط

ويحسب "تك رادار" التقني، يمكنك ِشراء نسخة مجددة من هاتف Samsung Galaxy S10 Plus سعة 128 جيجابايت، من خلال منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية، بأكثر من لون مقابل 415 دولارًا ما يعادل 6500 جنيه.





جاء Samsung Galaxy S10 Plus بتصميم معدني بالكامل مع واجهتين من الزجاج، وشاشة كبيرة كاملة قياس 6.4 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، مع طبقة حماية للشاشة ضد الخدوش والصدمات Corning Gorilla Glass 6، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.

يأتى Samsung Galaxy S10 Plus بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9820 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 1 تيرابايت، ويمكن إضافة ذاكرة خارجية حتى 512 جيجابايت.





ويمتلك Samsung Galaxy S10 Plus على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و 16 و 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 10 و 8 ميجابيكسل متواجدة أسفل الشاشة لتوفير أقصى استفادة ممكنة من الرؤية، بالإضافة لميزة تصوير الفيديو بقدة 4k لأول مرة فى كاميرا أمامية.





و يحتوى Samsung Galaxy S10 Plus على بطارية بسعة 4100 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging بقوة 15 واط مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0، بالإضافة لميزة ثنائي الشريحة.



